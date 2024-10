Šibenska bolnica nakon šokantne ispovijesti rodilje s poroda: 'Pokrenuli smo unutarnji nadzor'

Nakon što je Provjereno Nove TV objavio šokantnu priču o porodu u šibenskoj bolnici koju je ispričala jedna trudnica, oglasili su se iz ravnateljstva OB Šibenik. Naime, Šibenčanka Lara Alat ispričala je kako je liječnik koji ju je porađao nasilu izvlačio posteljicu iz njene maternice, a svemu je svjedočila i njezina sestra koja je bila uz nju na porodu.

- Ja sam bila njemu iza leđa, on je svoju ruku gurnuo u njezinu rodnicu… On je silovito to vukao. Doktorica koja joj je vodila trudnoću govorila je da nema potrebe to raditi, da će se svakako uspavati, svakako će se operativnim zahvatom ukloniti posteljica, ali on je i dalje pokušavao, ignorirajući to što mu je doktorica govorila - ispričala je Paula Konjuh, dodajući stravične detalje nakon što je posteljica na koncu i puknula: ''On je tresao rukom, to je ispadalo iz njegove ruke, ti komadi… To je bilo jezivo, to je bio horor. To su bili komadi tkiva''.

Lara je ispričala kako je kasnije završila ponovno u bolnici jer je liječnik zaboravio maknuti gazu iz nje, a još je bio i zaostali komad posteljice. Šibenska bolnica potvrdila je kako je pokrenut postupak unutarnjeg nadzora.

- Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata i Uredbi o zaštiti osobnih podataka Opća bolnica Šibensko-kninske županije u ovom trenutku ne može dati nikakve podatke o liječenju navedene pacijentice široj javnosti. Od 11. srpnja 2024. godine do prije dva dana kada se novinarka gospođa Ana Malbaša Major obratila Ministarstvu zdravstva, a potom i ravnateljici osobno nije zaprimljena pritužba, prigovor niti sudska tužba pacijentice L.A. vezano za njeno liječenje u našoj ustanovi - objavili su.

- Također s Odjela ginekologije i rodilišta nije prijavljen neželjeni događaj koji bi zahtijevao postupak unutarnjeg nadzora.

Od dana saznanja za slučaj pacijentice L.A. i upita novinarke Malbaša Major pokrenut je postupak unutarnjeg nadzora spomenutog slučaja te su zatražena očitovanja svih uključenih u liječenje pacijentice. Izražavamo žaljenje zbog nezadovoljstva pacijentice L.A. liječenjem u našoj ustanovi te molimo pacijenticu i širu javnost za strpljenje dok se ne utvrde sve činjenice vezane za njen slučaj, a o čemu će sukladno našim obvezama biti obaviješteno Ministarstvo zdravstva - dodali su u priopćenju.

