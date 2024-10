Potresna ispovijest o porodu u Šibeniku: 'To je bilo jezivo, to je bio horor...'

Šibenčanka Lara Alat, majka dvoje djece, za emisiju "Provjereno" Nove TV ispričala je potresno iskustvo poroda u šibenskom rodilištu. Nakon što je rodila dječaka, u rađaonu je kao zamjena stigao liječnik koji joj je na silu vadio posteljicu. Svemu je svjedočila njezina sestra.

"Ja sam bila njemu iza leđa, on je svoju ruku gurnuo u njezinu rodnicu… On je silovito to vukao. Doktorica, koja joj je vodila trudnoću, govorila je da nema potrebe to raditi, da će se svakako uspavati, svakako će se operativnim zahvatom ukloniti ta posteljica, ali on je i dalje pokušavao, ignorirajući to što mu je doktorica govorila“, rekla je Paula Konjuh te dodala: "On je tresao rukom, to je ispadalo iz njegove ruke, ti komadi… To je bilo jezivo, to je bio horor. To su bili komadi tkiva."

Lara je operirana, no peti dan od dolaska kući primijetila je novi problem: "Nešto je bilo na izlazu iz mene. Nisam znala jesu li to u ugrušci i nisam znala što ću." Ispostavilo se da je riječ o gazi koja je ostala u njoj. S visokom temperaturom završila je u bolnici gdje je ustanovljeno da ima i zaostali komad posteljice.

Večernji list je zatražio reakciju šibenske bolnice za ovaj slučaj. Javila nam se nova ravnateljica bolnice Ivana Skorić, koje je rekla da za sada nema komentara i da je "trenutno službeno odsutna na predavanju".