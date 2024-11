Do 2027. u regiji 75.000 novih hotelskih soba, u Hrvatskoj – 6155

Do 2027. naša će regija, počevši od Austrije pa sve do Turske, biti bogatija za gotovo 76.000 novih hotelskih soba. Listu predvodi Turska sa čak 28.000 soba, potom slijede Austrija i Grčka s 9452, odnosno 7204 nove hotelske sobe. Hrvatska, koja oskudijeva u hotelskim kapacitetima, na petom je mjestu i tijekom dvije godine dobit će 6155 hotelskih soba. Zanimljivo je da će u turizmu male Crne Gore sa 6229 soba biti napravljen veći iskorak. Puno se gradi i u Albaniji, koja će do 2027. imati 4459 novih hotelskih soba, dok je dno liste rezervirano za Srbiju (1503), Sloveniju (553) i BiH sa samo 428 novih soba u hotelima.

Gotovo polovina novih soba bit će pod krovom nekog hotelskog brenda, a ukupno će tijekom dvogodišnjeg razdoblja u nove hotele u regiji biti investirano 12,5 milijardi eura. Najviše, naravno, u Turskoj, više od 4,3 milijarde eura. U hrvatskom turizmu će, prema analizi Siniše Topalovića iz Horwath consultinga predstavljenoj na Kongresu hotelijera, do 2027. biti uloženo respektabilnih 1,46 milijardi eura, što Hrvatsku svrstava na treću poziciju. Prosječnim ulaganjima po sobi od 235.000 eura, pak, Hrvatska je na drugoj poziciji, iza Crne Gore, gdje tzv. investicija po ključu iznosi 264.000 eura.

– Najaktivnija hotelska kuća u regiji je Accor, a svojevrsna regionalna zvijezda turizma Albanija. Unazad četiri godine u toj zemlji krenuo je ozbiljan razvoj turizma, država investitore potiče subvencijama i poreznim benefitima. U gradu Vlori gradi se novi aerodrom, a aktualna je, recimo, i investicija u hotelski kompleks od sto milijuna eura. Novom strategijom razvoja do 2030. Albanija je u fokus stavila vrijednost za novac, što je već sada zadovoljavajuće u toj zemlji – kazao je Topalović ilustrirajući brzi razvoj turizma podatkom o dva milijuna putnika u zračnoj luci Tirane 2019. da bi ih ove godine do kraja listopada bilo više od osam milijuna.

Više investicija priželjkuju i domaći hotelijeri, a ekonomist Hrvoje Stojić smatra da je naš turizam prihodima dosegnuo zenit i da znatnijeg rasta bez investicija i ne može biti. – Struktura smještajnih kapaciteta najveći je izazov našeg turizma i treba pohvaliti ministra turizma što se uhvatio u koštac s problemom bujanja privatnog smještaja – rekao je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Predsjednik uprave Maistre Tomislav Popović smatra da je iluzorno očekivati osjetno bolje sezone s ‘ovako malo hotela’ te da se strane investitore može očekivati kad se riješi pitanje turističkog zemljišta. – Iza nas je najuspješnija turistička godina dosad. Naša je budućnost cjelogodišnji, održivi turizam i sve mjere poduzimamo s tim ciljem, a upravo hotelski smještaj pridonosi višoj dodanoj vrijednosti i cjelogodišnjem turizmu – naglasio je ministar turizma Tonči Glavina i otkrio da je gotovo polovina od 170 milijuna eura, namijenjenih poduzetnicima putem nedavno predstavljenih kredita HBOR-a za održivi turizam, praktički već raspoređena.