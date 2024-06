Sestra preminulog Seada o šokantnom otkriću njegova tijela nakon 13 godina: 'Okolnosti su potpuno bolesne'

"Ja sam jedno vrijeme isto vjerovala da je on živ. Naravno da jesam. A onda ga u jednom trenutku pokopate i shvatite da to nije moguće. I trenutak sad kada smo doznali, mene nije zapanjio, ja s tim nemam problem, ali okolnosti i kontekst su potpuno bolesni," rekla je Alma Smojver za Dnevnik.hr, sestra preminulog Seada, čija je tragična tragična sudbina otkrivena tek prošlog tjedna.

Naime, Sead Kukuruzović nestao je prije 13 godina, pretraživalo se helikopterima, ronioci su istraživali svaki pedalj rijeke Save, a Sljeme se pretraživalo termovizijama. Unatoč svim naporima, tragova nije bilo. Potraga je službeno obustavljena nakon mjesec dana. No ipak prošli tjedan saznalo se kako je Seadovo tijelo pronađeno četiri mjeseca nakon potrage kod mosta nedaleko Jakuševca. Radnici su tada pronašli tijelo, no tek prošlog tjedna obitelj je saznala pravu sudbinu svog brata.

"Prošlog tjedna u četvrtak me zove moj drugi brat, iz neba pa u rebra, kaže da smo ga našli. Ja reagiram sa snebivanjem, ali kad mi je rekao kako smo ga našli, mislila sam da ću se onesvijestiti. Meni su se noge odsjekle kad je rekao da je 13 godina na Zavodu za sudsku medicinu," prisjeća se Alma.

Sead je bio poznati breakdancer i patio je od Wilsonove bolesti, zbog koje je bio u kliničkoj depresiji. Njegova sestra sada traži odgovore i pravdu. "Pod broj jedan pitanje, kako je moguće da nije uzet DNK, je l' moguće da se to ne radi? Ja bih shvatila da je to procedura i zanima me da mi službena osoba kaže je li proceduralna. Zavod je napravio obdukciju, Zavod je izvadio DNK , pretpostavljam da je obavijestio policiju da su procedure po njihovom napravljene. Kako je moguće da policija nakon toga ne radi ništa," pita se Alma Smojver.

Obitelj Kukuruzović proživljavala je agoniju 13 godina, živeći s pitanjima i osjećajem krivnje. Alma Smojver ne isključuje mogućnost tužbe protiv odgovornih institucija. "Ja želim pravdu za svog brata. Ali želim i pravdu i za NN osobe u hladnjači na Zavodu za sudsku medicinu jer ih ima. Meni je žena jučer javila da je to slično doživjela sa svojim ocem, nisu ljudi komadi papira," zaključila je Alma. O cijelom slučaju čeka se očitovanje nadležnih tijela, dok obitelj traži pravdu i odgovore na brojna pitanja koja ostaju otvorena, piše Dnevnik.hr.

