Šeparović o Milanovićevoj inauguraciji: 'Kršio je Ustav, ali učinit ću sve da prisega bude civilizirana'

Predsjednik Zoran Milanović državnik je koji do protokola drži koliko je to nužno, a pogotovo ne pati od pompoznosti – osim iznimno, ali i tada je crveni tepih isključivo u funkciji slanja političke poruke. Zato se može očekivati da će i nova inauguracija proteći, kao i prije pet godina, u relativno skromnom izdanju. Doduše, zbog vanjskopolitičke apstinencije i imidža, sve i da želi drukčije, pitanje je bi li mogao. Ali, s njim se nikad ne zna i zasigurno je da će inauguracija plijeniti pozornost i onih kojima on nije izbor, a prije svega njegov govor, to više jer je retorički jedan od najvještijih političara, a pomno će se analizirati i niz drugih detalja, popis uzvanika, izvođača himne, govor tijela... No možda bi ponajviše fokus mogao biti na polaganju prisege pred predsjednikom Ustavnog suda dr. sc. Miroslavom Šeparovićem s obzirom na povijest njihova odnosa, a osobito zbog dramatičnih događanja lani uoči parlamentarnih izbora.

Prof. dr. sc. Vedran Đulabić na Facebooku, napola u šaljivu tonu, a napola zajedljivo ozbiljno, ustvrdio je da Milanovićev ponovni izbor otvara dva političkopravna pitanja. Na jedno je već "dobio" odgovor, da predsjednici Vlade i Hrvatskog sabora neće doći, kako je Đulabić napisao, "na inauguraciju 'kršitelju Ustava'", odnosno "osobi za koju su neki još uvijek aktualni članovi Vlade jasno rekli: 'On za mene nije predsjednik' (ministar pravosuđa i uprave)". Za njih je apsurdno da prisegu polaže on, koji je Ustav više puta kršio. A prvo je pitanje – hoće li i kako će predsjedniku USUD-a prisegnuti netko za koga je javno ustvrdio i, kako su svojedobno rekli i "nedvojbeno utvrdili", da je "kršitelj Ustava"? Na kraju, Đulabić je dodao: "Drama, ljudi moji. Molim nadležne organe za tumačenje."

Doduše, mogao je, što u šali, što ozbiljno, pitati, ako ne koji je smisao Milanovićeva prisezanja na vjernost Ustavu, onda barem hoće li i kako predsjednik RH polagati prisegu i pred "muljatorima", "gangsterima", "stajskim muhama", "kumom pravosudnog zloduha Šeksa", "otimačima Ustava"... kako je častio i četvoricu ustavnih sudaca aktualnog saziva, uključujući i Šeparovića, koji je to odbijao komentirati, jer US u pravilu ne komentira izjave dužnosnika i političara pa neće ni predsjednika RH. Zato je odbio komentirati i objavu prof. Đulabića. A na naše pitanje o inauguraciji u kontekstu upozorenja upućenih predsjedniku RH, Šeparović je rekao: "Predsjednik je na parlamentarnim izborima kršio Ustav, što je utvrdio Ustavni sud u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora. Neovisno o tome, prema Ustavu, predsjednik Republike polaže prisegu pred predsjednikom Ustavnog suda i ja ću sa svoje strane učiniti sve da se prisega održi na civilizirani način, u skladu s Ustavom i uobičajenom praksom. Oko konkretnih detalja inauguracije nismo se još čuli s Uredom predsjednika RH."

Prva Milanovićeva prisega protekla je u pozitivnom ozračju. Šeparović je tada pravdao Milanovića da pri polaganju prisege nije propisano da treba podići desnu ruku i što je zbrzao dio prisege, preduhitrivši Šeparovića, te zaključio da je najvažnije što je izgovorio tekst prisege u skladu s Ustavom i zakonom. Zaželio mu je i sve najbolje u obnašanju dužnosti.

Poslije se razvila drama, osobito kad je US kontrirao Milanovićevim tumačenjima Ustava tijekom pandemije i izbora predsjednika Vrhovnog suda, a kulminiralo je teškim uvredama na račun ustavnih sudaca nakon upozorenja predsjedniku RH i SDP-u da prestanu s aktivnostima koje nisu u skladu s Ustavom. Predsjednik bi pred sedmero reizabranih ustavnih sudaca i šestero novih, držeći ruku na Ustavu, za Šeparovićem trebao ponavljati riječi prisege: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao".

