Što očekivati od Milanovićeve inauguracije: Prisegu će položiti pred Šeparovićem, prošli je put 'zaobišao' protokol

''Tako mi Bog pomogao'', bit će završne riječi prisege Zorana Milanovića, izabranog novog-starog predsjednika koji je trijumfirao na nedjeljnim izborima sa 74,5 posto podrške birača, na inauguraciji koja se očekuje sredinom veljače. S obzirom na to da mu mandat istječe 19. veljače, svečanost se mora održati najkasnije dan prije toga, dakle 18. veljače, a iz Ureda predsjednika potvrđeno nam je kako se detalji još dogovaraju.

- Sve vezano uz inauguraciju Predsjednika Republike dogovarat ćemo idućih dana te ćemo obavijestiti javnost kada detalji budu dogovoreni - izvijestili su. Prema zakonu, Milanović će pred predsjednikom Ustavnog suda položiti svečanu prisegu ''kojom se obvezuje na vjernost Ustavu''. To znači da će prisegu položiti pred Miroslavom Šeparovićem, istim predsjednikom suda koji je njegovo djelovanje na parlamentarnim izborima ocijenio protuustavnima i koji mu je naložio da ne smije biti službeni kandidat liste Rijeke pravde.

Što se tiče same inauguracije, zasad nije poznato gdje će se ona održati, a ako je slijediti primjer prve - bit će u Predsjedničkim dvorima na Pantovčaku. Ranije inauguracije održavale su se na Trgu svetog Marka, a dosad su ovu veliku svečanost građani mogli pratiti u sedam navrata, što znači da će ovo biti osma inauguracija od hrvatske nezavisnosti. Možda i najvažniji dio ove inauguracije bit će Milanovićevo ponovno polaganje zakletve koja glasi:

''Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar:

držat ću se Ustava i zakona,

brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,

bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,

čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.

Tako mi Bog pomogao''.

Njegova prva inauguracija 18. veljače 2020. počela je oko 12 sati, a Milanović je u Predsjedničke dvore pozvao svega 43 gosta, s time da tamo nije bio pozvan niti jedan predstavnik Crkve, kao ni šefovi stranaka. Premijer Andrej Plenković bio je na prvoj inauguraciji predsjednika, no ovoga puta odlučio je to ne napraviti, smatrajući kako je to - apsurd. Josipa Lisac obilježila je ovu inauguraciju svojom izvedbom himne o kojoj se pričalo danima nakon, a nakon prisege i govora Milanović je odmah nakon obavio primopredaju s Kolindom Grabar-Kitarović.

Zanimljivo, ali Milanović je i na prvoj inauguraciji malo zaobišao protokol kada je odmah po najavi prisezanja počeo čitati tekst prisege, iako je prije toga Šeparović trebao pročitati određeni proceduralni tekst. Šeparović je krenuo prema govornici, ali kada je Milanović započeo s čitanjem prisege, zastao je i nasmiješio se uzvanicima. U svom govoru pozvao je građane na ''zrno razumijevanja'' za greške koje će možda napraviti, slično ''bokunu vjernosti'' kakvu je tražio uoči drugog kruga izbora ove nedjelje.

- Dame i gospodo, molim vas zrno razumijevanja za svoje buduće pogreške, bit će ih. Jer te pogreške nikada neće biti namjerne, s namjerom da nekoga povrijede ili ponize, nikada nisu ni bile. Uložit ću sve što znam da iz tog zrna povjerenja izraste mandat od koristi svim njezinim građanima. Pritom ne pristajem na to da je pogreška kada se razilazimo u mišljenjima i stavovima – govorio je tada Milanović.

Inauguracije od Tuđmana

Još je Kolinda Grabar Kitarović imala svoju inauguraciju 2015. na Markovom trgu, a javnost je zaprepastila činjenica što je ona koštala hrvatske porezne obveznike čak 596.833 kuna. U pratnji supruga Jakova Kitarovića stigla je tada uspinjačom, a kamere su je uspjele snimiti i kako zamaskiranoj djeci za fašnik daje 20 kuna. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su brojni državni dužnosnici, ali iz osobe iz svijeta sporta, kulture i sporta poput Zdravka i Zorana Mamića, Nives Celzijus, Davora Šukera i Josipa Klema. Iz Beograda je stigao i srpski premijer Aleksandar Vučić.

Njezin 20-minutni govor pred mnoštvo okupljenih, nakon kojeg se zaputila u svečani ručak u palacu Dverce, pohvalio je i tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. - Bilo je izvrsno. Govor je bio domoljuban i realan te poziva na zajedništvo. Nesloga i nezajedništvo je luksuz na koji ne možemo pristati - kazao je tada Karamarko.

Što se tiče Ive Josipovića i njegove inauguracije 2010. za trećeg predsjednika RH, njega i njegovu veliku obitelj mnoštvo je dočekalo uz veliki pljesak, a i tada smo pisali kako su čestitke po prisezi dugo trajale. Čestitao mu je i raniji predsjednik Stjepan Mesić, ali i bivši premijer Ivo Sanader. Josipović je, baš poput Kolinde, potom otišao na ručak u Dverce.

Inauguracija Stjepana Mesića, drugog predsjednika koji je kao i Franjo Tuđman obnašao dva mandata, što će sada učiniti i Zoran Milanović, bila je obilježena dolaskom čak 12 predsjednika država i 71 stranim izaslanstvom. U vrijeme Tuđmana na svečanosti je bilo i stavljanje predsjedničke lente koju je Mesić odbacio na svojoj, kao što na njegovoj ni vojnici nisu bili odjeveni u crvene odore. Mesić je pak na drugoj inauguraciji imao nešto manje stranih državnika nego na prvoj, no svečanost je i u tom slučaju bila obilježena obiljem cvijeća i zastava, za koje je i sam Mesić kasnije priznao medijima da je koštalo oko 500.000 kuna. Himnu je tada izveo zbor HNK-a.

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman prisegnuo je usred ljeta 1992. On je, slično kao što je to učinio i Milanović, ''intervenirao'' u sami protokol, odnosno u tekst prisege koji je trebao pročitati. Iako je dio prisege glasio ''na korist svih hrvatskih državljana'', on ga je pročitao ''na korist hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana''. S obzirom da se ova inauguracija odvijala u ratnom razdoblju, stranih dužnosnika na Markovom trgu tada nije bilo, no zato su tamo stigli svi visoki dužnosnici i javne osobe.

U kolovozu i to na dan Oluje Tuđman je pet godina nakon održao i svoju drugu inauguraciju i to istim tekstom kakvog je sam prvi puta izgovorio. Nakon što je Tuđman stavio predsjedničku lentu i odvile su se prve čestitke u znak slavlja topnička bitnica na Griču ispalila je 25 počasnih hitaca.