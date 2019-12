Šef nije došao na posao zbog bolesti, no kada je vidio svoj ured, sigurno je požalio

Kada je šef spisateljice Jo Thornely iz Sydneyja ostao kod kuće zbog bolesti, ona je odmah odlučila iskoristiti taj dan za podvalu.

Cijeli mu je ured, naime, umotala u ukrasni božićni papir, a toliko si je truda dala da je umotala čak i olovke.

– Moj šef je uzeo slobodan dan, no možda neće nikad više – napisala je ona na Twitteru gdje je objavila snimku ureda umotanog u crveni ukrasni papir.

My boss took the day off today, but might never again. pic.twitter.com/CR1PWS9Ud8