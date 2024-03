Nikad ne stignete sve brzo ubaciti u vrećicu? Kupac podijelio 'genijalan' trik kako usporiti rad blagajnice

Svi smo upoznati s situacijom u trgovini kada blagajnica na brzinu skenira proizvode, a mi ne stignemo jednakom brzinom te iste proizvode spremiti u vrećicu. Nekim kupcima je to pravi izazov i stvori im se panika ako ne ubace sve proizvode na vrijeme, a uz to još moraju izvaditi novčanik i platiti kupljene proizvode. Najveća panika se stvori kad nakon plaćanja vaši proizvodi još nisu u vrećici, a blagajnica je krenula skenirati proizvode sljedećeg kupca.

Zeznuta situacija iz koje svi jedva čekamo izaći. E pa na popularnoj društvenoj mreži TikTok jedan korisnik podijelio je "genijalan" način da ih uspori. Sada je jedan kupac, koji se više ne nervira na blagajnama, otkrio svoju tehniku ​​na internetu i stvarno je impresivna. TikToker po imenu Ciaran objasnio je: "Glavni savjet: raširite sve što kupujete i to će vam dati vremena da to spremite u vrećice da vam ne bace." Objasnio je da dok stavlja namirnice na traku, on ga raširi, što znači da osoblje ne može sve tako brzo pregledati“

Mnogim se gledateljima svidjela ideja, kao što je jedan kupac komentirao: "Moram to učiniti, Aldijeve blagajnice su prebrze." Drugi je dodao: "Vrlo dobro, upotrijebit ću ovo sljedeći put." Treći je komentirao: "Ovo je najbolji life hack koji sam ikada vidio", dok je drugi odgovorio: "Genijalno". No, neki su kupci priznali da im se sviđa brzina, a jedan je radnik supermarketa rekao da ih to neće usporiti. Komentirao je: "Hahhaa ljudi misle da ovo radi, samo ćemo skenirati brže."

