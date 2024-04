Muškarac tužio 50 žena i traži odštetu od 2,6 milijuna dolara: 'Postupci su puni mržnje i neumoljivi'

Muškarac tvrdi da su ga žene klevetale u Facebook grupi koja je namijenjena razotkrivanju muškaraca koji su loši na spojevima. Žene su objavile na Facebook grupi pod naslovom “Are We Dating The Same Guy? Los Angeles”, koja ima gotovo 54.000 članova, da se dr. Murrey ponašao nedolično, a upoznale su ga u aplikacijama za spojeve, uključujući Tinder i Hinge.

Dr. Murrey od žena traži odštetu u iznosu od 2,6 milijuna dolara (2,4 milijuna eura) za proživljeni “emocionalni stres, bol i patnju” i tvrdi kako većinu njih u životu nije sreo. Žene su Murreya navodno upoznale na aplikacijama za spojeve, a na Facebook grupi su tvrdile kako im je spoj bio loš, piše Fenix-magazin.

Stewart M. sumnja da su se žene urotile protiv njega. Prema pisanju Sky Newsa, muškarac ih je optužio da izmišljaju priče, objavljuju njegove fotografije i prate njegov boravak.

– Ove su žene iskoristile koncept sigurnog prostora kako bi ogovarale, klevetale i maltretirale bilo koga na internetu onako kako im se prohtije. Postupci ovih žena su puni mržnje i neumoljivi, rekao je dr. Murrey.

Murrey je kreirao i objavu na platformi “GoFundMe”, gdje je iznio svoju stranu priče te ustvrdio kako je s nekim žena jedva razgovarao, a kamoli se susreo. No, žene tvrde drugačije. Na tiskovnoj konferenciji koju su prošli mjesec održale neke od žena koje je dr. Murrey tužio, rekle su da su “samo govorile svoju istinu i, nažalost po njega, to mu ne ide u korist”.

Na spomenutoj Facebook grupi žene objavljuju fotografije muškaraca s kojima su izlazile ili planiraju izlaziti, a članice komentiraju ispod kako bi “upozorile druge žene na lažljivce, varalice, zlostavljače ili bilo koga tko pokazuje bilo kakvu vrstu toksičnog ili opasnog ponašanja”.

U ponedjeljak je Vrhovni sud Kalifornije u Los Angelesu odbacio slučaj protiv jedne optužene, Vanesse Valdes, nakon što je razmotrio tužbu. Ostaje za vidjeti što će biti s ostalim tuženim ženama.