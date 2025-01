Šef Hrvatskih šuma: 'Žao mi je Dabre, želi skrenuti pozornost sa sebe, a ako je u HŠ-u problem, zašto ga nije prijavio?'

Mnogo se polemika povelo i istraga otvorilo nakon što je bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro ukazao na 'leglo kriminala' u Hrvatskim šumama. U razgovoru za Novu TV šef Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić nije poštedio Dabru koji ga je prozvao. On se na početku osvrnuo na određene nepravilnosti koje je prijavio USKOK-u. - Nije to jedna nepravilnost, svaka ona nepravilnost za koju je naša revizija i unutarnja kontrola zaključila da ima određenih potencijalnih elemenata da može biti protupravno djelo smo redovno prosljeđivali institucijama i nastavljamo tim putem - rekao je.

Spominje se drvna sirovina ostala nakon nevremena na području Spačve. Upitan je je li i to sadržaj prijave? - Najvjerojatnije, kako sam kazao, široko je to područje, nama je cilj nulta stopa kriminala i korupcije unutar Hrvatskih šuma - rekao je pa dodao: - Ne radi se o šteti, radi se o radnjama, koje bi mogle potencijalno biti kaznena djela. Sigurno te radnje nije napravila Uprava koja je prijavila. Znači, određene, ovlaštene osobe koje su trebale odraditi te poslove sukladno izvješću unutarnje revizije i kontrole, vidljivo je da nisu kvalitetno odradili te poslove - rekao je.

Dujić tvrdi da Josip Dabro izmišlja štetu od 150 milijuna eura. - Ma Dabro izmišlja štetu, meni je žao stvarno Dabre. Mogu ovdje potvrditi da je Dabro od prvog dana bio izviješten o stanju u Hrvatskim šumama, imamo sve, pismenu korespondenciju koja je dostupna javnosti u svakom trenutku. Meni je žao da Dabro koji je raspolagao navodnom štetom 150 milijuna kuna nije našao za shodno da se nađe sa mnom i Upravom i da razgovaramo o toj šteti, ako ona postoji - rekao je pa dodao: - Da bi skrenuo pozornost s tog ozbiljnog djela neprimjerenog rukovanja vatrenim oružjem s potencijalno opasnim posljedicama je krenuo s ovom pričom napada, o šteti u Hrvatskim šumama. Zašto taj isti gospodin Dabro kroz period dok je bio ministar nije isto napravio šta radi Uprava Hrvatskih šuma - prijavio ta djela ako je znao za ta djela, a dužan je i obvezan ne samo kao građanin nego kao i Skupština. Zašto nije prijavio tijelima, a ne sada kad se sve ovo dogodilo - naglasio je.

U Dujića se mnogo upiralo prstom, ali on nije zabrinut za svoju poziciju. - Nimalo, zašto bi bio zabrinut, onog trenutka kad sam imenovan, svjestan sam bio isto tako da ću biti jednog dana razriješen - rekao je.S obzirom na to da je Josip Dabro spominjao leglo kriminala, sugovornik je to i prokomentirao. - Pa dajte molim vas, to je apsurd, poziva se ako se dobro sjećam na razgovore po lokalnim razinama, a najvjerojatnije ti su razgovori bili uz kafu ili neka druga pića po ugostiteljskim objektima, to se tako ne radi u demokratskom društvu.Moj je cilj bio da uvedemo transparentnost, prvi put u povijesti Hrvatskih šuma je javni poziv za nabavu trupaca otišao na e-savjetovanje kad sam ja postao predsjednik Uprave i to je očito nekome smetalo. Danas se vidi, vidljivo je da to nekom smeta ta transparentnost. Ne bih imenovao nikoga, neka institucije rade svoj posao -kaže pa dodaje: - Moj najveći problem i ove Uprave je u onom trenutku kad smo odbili prijedlog da najvrjednije visokovrijedne trupce iz spačvanske šume damo na čuvanje privatnim firmama bez ikakvih garancija i da im još platimo to čuvanje i otada su nastali problemi - kaže.

