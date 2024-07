Šef DHMZ-a o tuči koja je poharala Bošnjake: Tijekom ljeta ćemo sigurno imati još koje iznenađenje

Općina Bošnjaci kod Županje jučer je pretrpjela veliku štetu nakon neviđenog nevremena koje je pogodilo područje. Tuča veličine teniskih loptica uništila je krovove kuća i fasade, a ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler objasnio je kako je situacija bila očekivana jer je DHMZ podigao stupanj upozorenja za zagrebačku regiju i istok Hrvatske na najvišu razinu.

- Jučer na području kontinentalne Hrvatske, od Zagreba prema istoku do granice sa Srbijom, imali smo jedan niz olujnih oblaka, ćelija koje su na području Zagreba uglavnom donijele snažne oborine i tuču manjih dimenzija. Neke od tih ćelija su jačale na putu prema istoku i kod mjesta Bošnjaci su to bila zrna tuče značajnih dimenzija koja su oštetile i krovove, fasade i prozore. DHMZ je za jučer prepoznao da će biti kritičan dan i već u nedjelju smo imali izdano narančasto upozorenje za ovo područje, i onda smo ta upozorenja, kada su nam stigle nove prognoze, jučer prijepodne digli na crveno. Obje regije su u sustavu meteoalarma bile označene kao regije s izuzetno opasnim vremenskim uvjetima. Danas očekujemo smirenje i stabilniju situaciju. Jučer je, nažalost, situacija bila očekivana jer smo prethodno imali jedan toplinski val. Akumuliralo se energije na tlu i prolaskom hladne fronte taj se zrak brzo destabilizira, nastaju vertialna strujanja i oblaci koji sa sobom uglavnom nose četiri elementa - kišu, tuču, vjetar, grmljavinu - objasnio je za tportal.

>> FOTO Pogledajte razorne posljedice nevremena u Bošnjacima: Uništeni krovovi, fasade, razbijeni prozori...

- Danas su uglavnom upozorenja za obalne regije, uglavnom na buru. Još prijepodne postoji upozorenje na opasnost na dubrovačkom području. Nakon toga, očekujemo nekoliko dana stabilizacije, temperature ispod 30 stupnjeva Celzijevih. Tako će biti do kraja tjedna, pa za vikend nešto toplije, ali uglavnom su to temperature ispod i oko 30 stupnjeva. Nadamo se da će to biti stabilniji dani koji će omogućiti sanaciju šteta. Dobro je podsjetiti da često u fazi sanacije štete imamo stradanja ljudi, pozivamo na dodatan oprez - dodao je, pa komentirao što možemo očekivati.

- Kada se gleda klimatološki, svibanj, lipanj i srpanj su mjeseci kada je pojava tuče najčešća u kontinentalnoj Hrvatskoj i gotovo svaki četvrti, peti dan negdje pada tuča. Kako budemo išli u ljeto, smjanjuje se ta frekvencija i već krajem kolovoza i u rujnu su to rijeđi događaji. Ali ne možemo isključiti pojavu tuče i dalje. Naravno, bitna je razlika da li je to tuča nekih dimenzija od centimetar, dva ili su to velika zrna kao ova u Bošnjacima. Ne možemo reći koliko će takvih događaja biti do kraja ljeta, ali ljeto će sigurno imati još neko iznenađenje - kazao je.

Komentirao je i sustav obrane od tuče koji je tema nakon nevremena koje je pogodilo Bošnjake. Tamo je danas stigao i ministar poljoprivrede Josip Dabro koji je komentirao kako su Srbija i BiH koristile protugradne rakete no da one nisu imale učinka. Da te metode nemaju učinka i da ne bismo smjeli biti zadovoljni njom, mišljenja je i šef DHMZ-a.

POVEZANI ČLANCI: