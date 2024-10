Ruski zračni napadi na Kijev sve su češći, ali manje razorni: Stručnjake brine da je to loš znak

Ruski zračni napadi na Kijev promijenili su se posljednjih tjedana. Naime, postali su češći, ali manje razorni. Moskva je pojačala napade bespilotnim letjelicama na glavni grad Ukrajine i ostatak zemlje, dok je smanjila upotrebu snažnijih krstarećih i balističkih projektila koje je teže presresti. Posljednji kombinirani masovni napad raketama i dronovima na Kijev bio je prije gotovo dva mjeseca. Dok se ovo može činiti kao pozitivan razvoj događaja, za stanovnike glavnog grada to izaziva osjećaj nelagode, navodi The Kyiv Independent.

"Mislim da je ovo vježba gađanja prije zime", rekao je 32-godišnji kijevski učitelj Zakhar te dodao: "Mislim da će biti projektila, bespilotnih letjelica - svega zajedno jer dugo nema raketa, ali ima mnogo bespilotnih letjelica." Ukrajinski dužnosnici već mjesecima upozoravaju na napore Rusije da uništi energetsku infrastrukturu zemlje, nakon niza razornih udara između ožujka i kolovoza ove godine. Kao rezultat toga, zemlja uvelike ovisi o energiji proizvedenoj u nuklearnim elektranama, kao i o uvozu.

"Zima će biti najteža u posljednje tri godine", rekao je Oleksiy Brekht, privremeni čelnik ukrajinskog državnog operatera Ukrenerga. Dodao je da bi se, ako Rusija nastavi s napadima na kritičnu energetsku infrastrukturu kao što je to učinila prošle zime, Ukrajinci mogli suočiti s nestankom struje do osam sati u "najkritičnijim" danima. Prema izvješću Financial Timesa, Kijev i Moskva vode preliminarne razgovore o zaustavljanju međusobnih napada na energetsku infrastrukturu, nakon što su prethodni pregovori propali nakon ukrajinskog upada u rusku Kursku oblast. Viši ukrajinski dužnosnik citiran u izvješću rekao je da su se napadi na energetsku infrastrukturu već smanjili u proteklih nekoliko tjedana, na temelju dogovora koji su sklopile ukrajinske i ruske obavještajne agencije. Moskva je demantirala izvješća o pregovorima.

Dok je broj projektila koje je Rusija lansirala protiv Ukrajine dramatično pao od posljednjeg masovnog napada 2. rujna, broj bespilotnih letjelica porastao je. Rujan je bio prvi mjesec od početka sveobuhvatne invazije u kojem su Ukrajinu svakodnevno napadale bespilotne letjelice tipa Shahed, s više od 1300 lansiranih. To je samo eskaliralo tijekom listopada. Dvije osobe, uključujući 15-godišnju djevojčicu, ubijene su u glavnom gradu posljednjih dana. Iako su bespilotne letjelice nanijele daleko manju štetu od nekih ruskih masovnih raketnih napada, stručnjaci koji su razgovarali s Kyiv Independentom rekli su da je ovo možda priprema za masovni napad bez presedana. Stručnjaci upozoravaju da je oslanjanje Moskve na bespilotne letjelice vjerojatno znak velikog zračnog napada u bliskoj budućnosti.

"Prošlo je dosta vremena otkako smo vidjeli raketni napad velikih razmjera, što me brine", rekao je Fabian Hoffmann, stručnjak za obranu i istraživač na Sveučilištu u Oslu. Oleksandr Kharchenko, izvršni direktor Centra za istraživanje energetske industrije (EIR), rekao je za Kyiv Independent da je gotovo nemoguće dati bilo kakva predviđanja o sljedećem masovnom raketnom napadu Rusije na energetsku infrastrukturu Ukrajine. "Ne možemo sa sigurnošću reći koji će objekti biti napadnuti, kako će biti napadnuti, niti koliko će protuzračna obrana biti učinkovita u toj situaciji", rekao je.

Prošlog mjeseca u New Yorku, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da se Rusija sprema gađati tri ukrajinske nuklearne elektrane. Prema Kharchenku, napad na ukrajinske nuklearne lokacije doveo bi do "vrlo, vrlo komplicirane situacije". Stanovnicima Kijeva pokušavaju se što bolje pripremiti. Veliki generatori pojavili su se na ulicama diljem grada, dok trgovine, restorani i barovi poduzimaju mjere kako bi osigurali da mogu ostati otvoreni tijekom nestanka struje. Brojni manji sustavi spremaju se u domove diljem glavnog grada.