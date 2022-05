Ruski vojnik suočio se sa suprugom svoje žrtve: 'Izgleda kao dijete. Neka trune u zatvoru'

Cijeli svijet s velikom pozornošću prati prvo suđenje ruskom vojniku za ratne zločine počinjene tijekom ruske invazije na Ukrajinu. Narednik u ruskoj vojsci Vadim Shishimarin (21) već je priznao krivnju za ubojstvo 62-godišnjeg Oleksandra ShelypovA, međutim jučer se susreo sa suprugom svoje žrtve Katerinom Shelypovom koja mu je otvoreno poručila "nek istrune u zatvoru".

Kateryna Shelypova ispričala je Daily Mailu da je njezin suprug od 39 godina bio "miroljubivi umirovljenik" koji nije bio prijetnja ruskim vojnicima.

Ubijeni umirovljenik služio je prije 40 godina kao ruskoj vojsci gdje je radio kao KGB-ov tjelohranitelj bivšem čelniku Sovjetskog saveza Leonidu Brežnjevu, a u gotovo okrutnoj ironiji sudbine ubijen je u invaziji koju je naredio Vladimir Putin, koji je svoju karijeru počeo kao KBG-ov obavještajni časnik.

Na suđenju se moglo čuti da je Shelypov gurao svoj bicikl prema doma kad je Shishimarin pucao na njega iz jurišne puške AL-47 kroz otvoreni prozor ukradenog automobila jer je njegova jedinica bježala pred ukrajinskim snagama. Vojnik je ustvrdio da je ubio 62-godišnjaka na zapovijed svojeg nadređenog.

Kateryna Shelypova je ispričala da je njezin suprug otišao pogledati tenk koji su ukrajinske snage dignule u zrak.

"Svađala sam se s njim i govorila mu da nije sigurno izaći. Ali je rekao 'Sve će biti dobro. To je iza ugla, vidimo se kasnije'. To je bilo posljednje što mi je rekao", objasnila je. Vadim Shishimarin kazala je na suđenju da su mu naredili da ubije umirovljenika jer je imao mobitel u ruci i strahovali su da će javiti njihovu lokaciju neprijatelju.

Supruga žrtve putovala je čak pet sati autom kako bi se suočila s čovjekom koji je ubio njezina muža.

"Došla sam ga vidjeti osobno. Izgleda kao dijete, ali bez obzira na to on će dobiti svoju kaznu", rekla je i ustvrdila da je smrt njezina muža bila besmislena jer je on samo prolazio i nije bio prijetnja.

"Znam da je on (o.a Shishimarin) vojnik i da je slušao zapovijedi, ali zašto nije pucao u zemlju ili u zrak. Trebao bi istrunuti u zatvoru i provesti ostatak svojeg života razmišljajući o tome što je učinio", kazala je. Inzistirala je na tome da ne osjeća mržnju prema njemu.

