Ruske snage ubile ženu dok je hodala ulicom: 'Međunarodna zajednica mora reagirati'

Ruske snage su na periferiji sela Ternija u Ukrajini ubili ženu koja je prolazila ulicom, priopćio je ured tužitelja Donjecke oblasti. Naime, 10. studenog su ruski vojnici počinili još jedan ratni zločin u blizini grada Limana. Ukrajinski tužitelji objavili su kako su ženu ruski vojnici upucali nakon što su ju uočili kako hoda ulicom među kućama koje su uništene u ruskim napadima.

Provodi se hitna istraga te se utvrđuju sve okolnosti, a radi se i na identifikaciji ubijene žene, piše The New Voice of Ukraine. Dmitro Lubinec, ukrajinski ombudsman za ljudska prava objavio je kako je radi ovoga pisao i Ujedinjenim narodima i Međunarodnom odboru Crvenog križa.

The inhumane crime of the Russians: the alleged shooting of a civilian woman in Donetsk region. Russians opened fire on a woman who was just walking down the street. She died. I sent letters to the UN and the ICRC regarding this crime.