'Rušenje prepreka upisano je u moj DNK pa ćemo srušiti i ovu koja se zove HDZ'

Ivana Ninčević Lesandrić, koje se sjećamo kao gorljive saborske zastupnice Mosta u mandatu od 2016. do 2020. godine, vraća se na političku scenu kao nezavisna kandidatkinja za splitsko-dalmatinsku županicu. Podršku joj daje splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov Centar, kao i Nezavisna lista mladih. Razgovarale smo o motivima njezina političkog povratka, prilikama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a saznali smo čime se bavila i zašto je nije bilo u javnosti zadnje četiri godine.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji HDZ čvrsto drži vlast već 31 godinu. Zašto mislite da je sad vrijeme da se to promijeni? Uvijek je vrijeme da se loše zamijeni boljim. Nisam osoba koja se opterećuje onime što je bilo prije, cijeli život sam u poduzetništvu i u moj DNK upisana je borba za rušenje prepreka pa ćemo srušiti i ovu koja se zove HDZ. Vjerujem da će ljudi pozitivno reagirati kad vide moj program i cijeli tim, a posebno kad shvate koliko smo posvećeni cilju. Mjesecima se pripremam, zajedno s vrlo ozbiljnim ljudima koji imaju iskustva u vođenju velikih sustava i želim ljudima u Splitsko-dalmatinskoj županiji ponuditi alternativu koja je zanimljiva i drukčija jer pobjeda nad HDZ-om u županiji koju oni smatraju svojim vlasništvom odjeknut će u cijeloj Hrvatskoj. Želim svima pokazati da se može.

Čime ste se bavili otkako vam je prestao saborski mandat, zašto više niste bili u politici? Ne, rekla sam na samom početku mandata da ću u Saboru biti jedan mandat, i koliko god je nekome to bilo čudno povjerovati, ja se držim svoje riječi i tako je i bilo. Nakon odlaska iz Sabora posvetila sam se maksimalno obiteljskom životu jer mi smo izabrali imati dijete, a ono najmanje što dijete zaslužuje je imati oba roditelja. Odlučila sam joj posvetiti sve svoje vrijeme kako bi u onim najvažnijim prvim godinama dobila temelje za cijeli život. Naravno, uz to sam i dalje aktivna u poduzetništvu jer to je moj život. Odradila sam neke projekte, neke pokušala pozicionirati na tržište, od nekih odustala, a na jednom meni vrlo važnom upravo radim.

Što vas je motiviralo na politički povratak? Osjećam građansku dužnost, najjednostavnije rečeno. Oni su počeli plesti svoju korupcijsku hobotnicu kad sam ja imala 11 godina, mislim da je sada vrijeme da gospoda koja vedre i oblače odu u oporbu. Tamo ih možemo mi poslati. Na neka druga mjesta u kojima bi možda trebali biti, mi ne možemo. Želim da Splitsko-dalmatinska županija prvi put otkad je osnovana raspiše potpuno pošten javni natječaj. Želim se boriti za cestovne projekte o kojima slušamo već 30 godina, a HDZ, koji ima vlast na svim razinama, samo obećava i pušta nas da se gušimo u kolonama. Dnevno provedemo po nekoliko sati u autu, brzo će 2025. godina, a mi i dalje od točke A do točke B možemo brže pješice nego autom. Vjerujem da bi mnogi kao i ja radije to vrijeme potrošili na svoje bližnje, na kavu, šetnje, na bilo što, samo ne da svaki dan bacimo nekoliko sati sjedeći u autu.

Želim govoriti o tome da županije izdaju koncesije na plaže. Zamislite, Boban i partneri usred Splita, Makarske, Omiša, Zagore, Trogira... biraju tko će iznajmljivati ležaljke i imati kafić. Kad se sjetim samo te činjenice, prođe me jeza.

Što želite promijeniti? Sve. Za početak, neće više biti HDZ-ove interesne mreže, zatvorit ćemo im špine, kako mi to kažemo u Dalmaciji. Novac svih građana neće više curiti njima. Javno dobro neće više služiti samo nekima. Želim da ljudi čak i unutar postojećeg sustava prodišu tako da kvalitetan i vrijedan kadar nakon toliko godina dođe do izražaja i da svi oni koji su neradnici jednostavno nauče raditi. To, ako su do sada imali šefa koji im je dopuštao nerad, više neće biti slučaj jer će imati samo jednu opciju, radom napokon spoznati što znači nešto i stvoriti! I uopće ne sumnjam da će, kad se upoznaju s tim osjećajem, i sami tražiti više, jer u prirodi čovjeka je da radi više i napravi nešto bolje, samo treba znati kako to iz njega izvući. “Uvik” postoje dva načina za to, lakši i teži!

Posebno ću se fokusirati na razvoj mikropoduzetništva, jer smo mi u Dalmaciji izgubili sve grane industrije, ostao nam je samo turizam, a na monokulturi se ne može živjeti. Županija će biti najbolji prijatelj svima koji žele započeti svoj posao, zaposliti sebe, svoju obitelj. Moramo razmišljati dugoročno.

Podržavaju vas Centar i Nezavisna lista mladih. Od koga još očekujete podršku? Razgovaram s još puno ljudi, prije svega nezavisnih načelnika i gradonačelnika. Tražit ću i potporu stručne javnosti u finalizaciji programa. Želim da Splitsko-dalmatinska županija bude primjer i da naši ljudi mogu biti ponosni kad nas gledaju ljudi iz drugih dijelova Hrvatske.

Nezavisna ste kandidatkinja, a kojem se biračkom tijelu obraćate? Kod nas je jako bitna ideologija, gdje biste sebe smjestili na političkom spektru: lijevo, desno ili centar? Ponajprije se obraćam svim ljudima koji žele normalno živjeti i kojima je dosta gledati privilegiranu kastu u svim porama života. Ljudi se boje za svoju egzistenciju i strah ih je pobuniti se. Razumijem to, moj tim i ja bit ćemo njihov glas. U današnjem svijetu granice između ljevice, desnice i centra sve su nejasnije, pogledajte samo kakav će utjecaj na cijeli svijet imati Trumpova pobjeda u SAD-u. Odbijam sve ekstremizme, kako god se oni zvali. Za sebe volim reći da sam umjerena u ideološkim pitanjima, a radikalna u želji da ostvarimo cilj. Živjela sam svugdje, mogla sam ostati vani, ali odabrala sam Hrvatsku, a sad je vrijeme da Hrvatska odabere nas.

Puljak i SDP zajedno su izašli na parlamentarne izbore, podržavaju Zorana Milanovića, a je li moguće da zajedno podrže i vas? Jeste li razgovarali sa SDP-om? Razgovaram sa svima, a s Puljkom je pao dogovor. Dosta su napravili u Splitu u posljednje tri i pol godine. Hvala mu na podršci. Također, hvala i mojoj Nezavisnoj listi mladih, koja je stala iza mene, a u županiji su jedna od najpopularnijih opcija. Što se tiče SDP-a, vjerujem da i oni imaju isti cilj kao i mi, a to je rušenje HDZ-a. Prema tome, sve je u njihovim rukama.

S obzirom na to da ste bili saborska zastupnica Mosta, hoće li oni stati iza vas? U kakvim ste odnosima ostali s njima? Ne osvrćem se previše na prošlost jer imam previše stvari koje moram obaviti danas. S Mirom Buljem baš sam se nedavno čula i trebamo se dogovoriti o organizaciji promocije dječje knjige u Sinju. Kovačić je, evo ekskluzivno ću vam otkriti kad ste ga već spomenuli, dio mog tima od prvog dana, i savjetodavnog i stručnog tima.

Ostao je zapamćen vaš govor u Saboru o kiretaži bez anestezije nakon čega je ginekolozi primjenjuju. Trag ste ostavili, a jeste li vi njime zadovoljni? Jeste li željeli više? Zadovoljna sam sa svime što smo zajedno zahvaljujući svim ženama napravile i neizmjerno sam im zahvalna na podršci koju sam imala. To je bio primjer i način na koji se stvari u državi mijenjaju nabolje. Uvijek ima prostora da se napravi više, uvijek, i to ćemo nakon ovih izbora i pokazati.

Što možete učiniti kao županica, ima li župan ovlasti i mogućnosti nešto bitno promijeniti? Samo da županija postane servis za sve građane, a ne bankomat za neke, samo da to napravimo, puno bismo učinili. Ljudi odlaze i društva se raspadaju kad građani imaju osjećaj da oko njih vladaju nered i nepravda. Prvenstveno želim to promijeniti.

Župan Boban snažno zagovara tunel kroz Kozjak i novi izlaz s A1, koji će preko Kaštela ići do Splita, a Kaštelani prosvjeduju. Što vi mislite o tom projektu? Puno sam razgovarala s građanima Kaštela o toj temi. Saznala sam nevjerojatne detalje. Čini mi se da nema puno onih koji su protiv tunela i cesta, već protiv pristupa i načina, kao u konačnici i realizacije u HDZ-ovoj izvedbi, a HDZ Kaštelanima želi nalijepiti upravo tu etiketu. Želim uzeti neko vrijeme da organiziram sve podatke koje sam prikupila i nakon savjetovanja s pravnicima sigurno ću imati što reći o tome. Moglo bi biti zanimljivo.

Županija je odgovorna i zbog toga što Centar za zbrinjavanje otpada u Lećevici još nije u funkciji. Jeste li upoznati s problematikom? Ma tipičan HDZ-ovski način vođenja projekta. Nažalost, ništa novo.

Što mislite o prijedlozima o ukidanju županija? Kao poduzetnica susretala sam se s takvim administrativnim barijerama, da to nekome ispričam od svojih prijatelja iz SAD-a, u kojem sam živjela, vjerojatno me ne bi mogli razumjeti ni da im objašnjavam rukama i nogama. Osjećam se kao specijalist za krčenje puta kroz našu birokraciju. Zato mislim da nijedno parcijalno rješenje ne bi bilo dobro, nego nam treba sveobuhvatna reforma poreznog, teritorijalnog i izbornog sustava koja će voditi računa o tome da sve bude povezano u smislenu cjelinu. Ali, to je posao za neku hrabru parlamentarnu većinu koja će jednom, sigurna sam, pobijediti u Hrvatskoj.

