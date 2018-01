Rupa u podu garaže otkrila tajnu sobu u kojoj ih je dočekalo još veće iznenađenje

Snažan udarac probudio je u noći na 9. siječnja Brittany Bush i njezina supruga iz Idaho Fallsa u SAD-u, no kada su ustali iz kreveta i pretražili kuću, ništa neobično nisu vidjeli.

Prvo su pomislili da im netko pokušava provaliti, no kako kradljivca nisu pronašli, vratili su se u krevet.

Iznenađenje ih je dočekalo ujutro kada su krenuli u garažu. Brittany je otvarala vrata od garaže, ali joj je jedna noga počela propadati.

– Držala sam garažna vrata, a kada sam pogledala dolje, počela sam vrištati: Garaža nam je propala – ispričala je Brittany Bush svoje neobično iskustvo.

Suprug je brzo dotrčao do nje, a kada su otvorili vrata, imali su što vidjeti. Na podu garaže stvorila se golema rupa koja je otkrila tajnu sobu za koju par nije ni znao da postoji u njihovu domu.

Soba je bila puna polica i dječjih igračaka, ženskih torbica, uvijača za kosu, a pronašli su i jedno pismo.

Pismo je bilo namijenjeno tvrtki Melaleuca, online wellness trgovini koja je osnovana 1985. godine i još posluje.

Bushovi su odmah pozvali osiguranje koje će procijeniti nastalu štetu, a kada su inženjeri stigli, začudili su se što se to prije nije dogodilo zato što je pod u garaži bio debljine tek 5 centimetara.



Osim toga, vjeruje se kako u kući postoji još jedna takva tajna prostorija jer je to kuća koja je 50-ih izgrađena kao ''kuća u podrumu'' no ona je uklonjena i 70-ih je napravljena kao prizemnica.

Fotografije koje su nas nasmijale, ali i šokirale. Najveći hit dolazi iz Zagreba!