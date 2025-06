VIDEO Šire se nevjerojatne snimke: Slon ušetao u trgovinu u 3 ujutro, pogledajte što je tražio

Zamislite da ste usred noći u dućanu, kad odjednom – kroz vrata mirno ušeta golemi slon ! Upravo to se dogodilo u Pak Chongu, sjeverno od Bangkoka, gdje je kamera nadzora snimila nevjerojatan prizor – divlji slon kako ulazi u lokalnu trgovinu i pretražuje police u potrazi za grickalicama.

Divovski slon, poznat lokalnom stanovništvu pod imenom Plai Biang Lek, ušetao je u trgovinu oko 3 sata ujutro, nimalo zabrinut zbog prisutnih ljudi. Snimka, koja se ubrzo proširila društvenim mrežama, prikazuje kako se životinja šeta uskim prolazima trgovine dok mu golema glava gotovo dodiruje strop.

#BREAKING : Elephant Raids Shop in Thailand. Not His First Offense Pak Chong, Thailand — Chaos erupted in a local shop in Pak Chong province as a wild elephant barged in and helped himself to crackers before calmly strolling away. The elephant, identified by authorities as Plai… pic.twitter.com/TNm54BL8mK

Nakon što je "preletio" ponudu proizvoda, Plai Biang Lek odlučio se počastiti – progutao je nekoliko hrskavih rižinih krekera i jaja, a zatim se polako okrenuo i izišao kao da ništa nije bilo, piše NewYork Post.

Prema pisanju Khaosod English, ovaj nestašni slon inače živi u obližnjem Nacionalnom parku Khao Yai, ali često zalazi do naseljenih područja u potrazi za hranom. Iako ga mještani redovito viđaju kako prolazi pokraj iste trgovine, ovo je bio prvi put da je zapravo ušao unutra. “Lokalci su navikli na njegova povremena pojavljivanja, no ulazak u trgovinu bio je potpuno iznenađenje koje je i vlasnika i stanovnike ozbiljno uznemirilo,” navodi tajlandski medij. Inače, Plai Biang Lek i ranije je pokazivao sklonost noćnim pohodima – prošle godine uhvaćen je kako upada u jedan restoran dok su vlasnici spavali.

🫶 An elephant in Thailand walked into a store and cleaned out the shelves of rice crackers before calmly leaving, — South China Morning Post

The incident took place in Pak Chong Province in the west of the kingdom. This is not the first time the elephant, named Plai Biang Lek,… pic.twitter.com/zsN38MOcYb