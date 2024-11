Riješen je misterij kita Hvladimira? Nagađalo se da je ruski špijun, oglasila se stručnjakinja

Misterij beluge koja se pojavila na obali Norveške noseći pojas možda je konačno riješen. Pitomi bijeli kit, kojeg su mještani nazvali Hvaldimir, tamo se pojavio prije pet godina, a nagađalo se da je riječ o ruskom špijunu. Sada stručnjakinja za tu vrstu kaže kako vjeruje da je kit doista pripadao vojsci i da je pobjegao iz pomorske baze. Ipak, dr. Olga Shpak ne vjeruje da je kit bio špijun. Naime, ona vjeruje da je beluga trenirana da čuva bazu i da je pobjegla jer je bila "huligan". Rusija je uvijek odbijala potvrditi ili zanijekati da je kita trenirala njezina vojska.

Dr. Shpak, koja je radila u Rusiji na istraživanju morskih sisavaca od 1990-ih do povratka u rodnu Ukrajinu 2022., rekla je za BBC: "Za mene je to 100% (sigurno)." Tajanstveni kit prije pet godina približio se ribarima uz sjevernu obalu Norveške. "Kit se počinje trljati o brod", rekao je Joar Hesten, jedan od ribara. “Čuo sam za životinje u nevolji koje su instinktivno znale da im treba pomoć ljudi. Mislio sam da je ovo jedan pametan kit.”

Situacija je bila neobična s obzirom na to da je beluga bila tako pitoma, a ta se vrsta rijetko viđala na jugu. Hvaldimir je nosio i pojas s držačem za kameru na kojem je, na engleskom jeziku, pisalo: "Oprema St Petersburg". Hesten je pomogao skinuti pojas s kita koji je zatim otplivao do obližnje luke Hammerfest gdje je živio nekoliko mjeseci. Kit je bio naizgled nesposoban uhvatiti živu ribu za jelo, no imao je puno posjetitelja. Očarana pričom o kitu, Norveška je organizirala nadzor i hranjenje beluge.

Dr. Shpak nije željela imenovati svoje izvore u Rusiji, ali je otkrila kako su Rusi, kada je beluga izronila u Norveškoj, odmah identificirali da je jedna od njihovih. "Kroz lanac veterinara i trenera poruka je stigla, da im nedostaje beluga po imenu Andruha", kaže ona. Prema dr. Shpak, Andruha/Hvaldimir prvi je put uhvaćen 2013. u Ohotskom moru. Godinu dana kasnije, premješten je u vojni program na ruskom Arktiku. Rusija se nikada nije službeno osvrnula na tvrdnju da je belugu obučavala njezina vojska.

Hvaldimirova priča, nažalost, nema sretan kraj. Nakon što je naučio hraniti se sam, proveo je nekoliko godina putujući prema jugu duž norveške obale, a u svibnju 2023. uočen je u blizini Švedske. Zatim je 1. rujna 2024. njegovo tijelo pronađeno kako pluta morem, u blizini grada Risavika, na jugozapadnoj obali Norveške. Unatoč tome što su neke aktivističke skupine sugerirale da je kit upucan, norveška je policija to objašnjenje odbacila. Kažu da ništa ne upućuje na to da je ljudska aktivnost izravno uzrokovala smrt beluge. Obdukcija je pokazala da je Hvaldimir preminuo nakon što mu se štap zabio u usta.

