Ribar iz Podgore zaratio je s Amerikancima i - pobijedio

Darko Kunac Bigava, kapetan ribarice Mario II, ovih je dana najtraženiji ribar na svijetu. Priču kako se hrvatski ribar suprotstavio američkom ratnom istraživačkom brodu, odbio im poslušnost, prkosio i na kraju dobio sve što je tražio, koju je u realnom vremenu pratio portal morski.hr, prenio je Daily Mail, nakon čega su navalili novinari sa svih strana svijeta.

– Mobitel mi stalno zvoni, ali ne odgovaram na nepoznate brojeve. Meni publicitet ne treba. Informaciju sam pustio kad su me pritiskali da im vratim uređaj bez naknade, a pokidao mi je mrežu. Znao sam da mi jedino mediji mogu pomoći – kaže nam morski vuk iz Podgore koji nas je ugostio u salonu ribarice, u luci Sustjepan u Dubrovniku.

VIDEO Ribar Danko Kunac Bigava: Kako sam zaratio s Amerikancima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priča o Davidu i Golijatu sa sretnim završetkom započela je kada je u mrežu ulovio nepoznati uređaj koji je, ustanovilo se poslije, namijenjen prikupljanju podataka, a u more kod Lastova, na dubinu od 150 metara ga je ispustio istraživački brod američke mornarice Bruce C. Heezen. Tražio je vlasnika, zvao policiju, kapetaniju, Institut, nitko nije znao ništa. Onda je nazvao Juricu Gašpara iz portala morski.hr. Čim je tekst objavljen, ludilo je započelo.

– Radiovezom zove Obalna straža. Čovjek se predstavlja da je hrvatski časnik na američkom brodu, koji po zakonu tu mora biti. I kaže mi da će sad gumenjakom doći po svoj uređaj. “To je meni napravilo štetu od 20.000 kuna i neće s mog broda dok se ne nadoknadi”, kažem mu ja, a on će meni da što ja radim tu, da su oni dali radio oglas i obavijestili da je to u moru. Ja provjerim, ne postoji nijedan oglas. Lažu mi. Odmah sam javio Gašparu – priča Darko.

Malo poslije, ovaj put na mobitel, zove isti časnik i kaže opet da bi to trebalo dati Amerikancima i da Darko previše traži.

–- Nisam mogao virovati. “Kako te nije sramota?! Ti nisi dostojan hrvatske uniforme. Jesmo li u teritorijalnim vodama RH, jesam li ja građanin RH, a ti braniš Amerikance, a ne mene. Sram te bilo!” rekao sam mu, on meni nešto kako je on na mojoj strani. “Dobro, sokole, to ti košta 20.000 kuna, donesi ih, dobit ćeš ovu stvar i doviđenja.” Spustim mu slušalicu. Vidim, bit će barufa. Budim ja njih dvojicu članova posade Zvonu i Tomu i kažem: “Hoćemo li ratovati ili ćemo im ovo dati? Ja nisam za to da im damo. Tu vam je splav na napuhivanje, bacit ćemo je u more i vi možete ići jer ne znam što će sad biti”, a oni će meni: “Kapetane, mi smo uz vas” – prepričao nam je Darko dramatične trenutke na ribarici kada je “zaratio” s Amerikancima.

– I okrene se brod prema meni. Nije to više zajebancija. Kažem ja njima sve cijevi koje imamo, donesite, protupožarnu sikiru, signalne rakete, noževe, sve što se može nađite, donesite na palubu i stavite na ove stolove gdje se prebire riba. U ratu smo. Zove poručnik i kaže da na tu cijenu oni neće pristati, a ja odgovaram: “Ne može. Ja sam na svom brodu, u svojoj državi i sve sam dao u medije.” Opet mu spustim slušalicu – govori Darko, koji je cijeli Domovinski rat proveo na fronti, a ribaricu kupio zajedno s bratom “kad se skinuo iz Hrvatske vojske”.

– Onda me nazvao lučki kapetan, kojeg poznajem, i rekao: “Nemoj se sekirati, vrati, platit će ti oni.” Kažem ja njemu: “Mate, tom ko te je posla reci da se goni u tri... Pozivi su se nastavili, baš kao i pokušaji cjenkanja. Popustili su tek nakon što im je Darko poslao fotografiju uređaja na koji je stavio sjekiru. Donijeli su novac i uzeli sondu.

– Nije bilo lako. Nemaš nikakvu podršku države, nitko te ne štiti. Ali, ja sam svoju štetu naplatio! – završava priču Bigava.