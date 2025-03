Rekordno mala razlika u rejtingu: HDZ ispod 27%, SDP raste. Ovakve brojke nisu zabilježene devet godina

Razlika između HDZ-a i SDP-a rekordno je mala, pokazalo je redovno mjesečno istraživanje javnog mnijenja o popularnosti stranaka CroElecto. Brojke iz veljače nisu zabilježene u posljednjih devet godina, otkako se to istraživanje provodi.

Pad od dva posto

Rejting Hrvatske demokratske zajednice pao je ispod 27 posto, točnije na 26,89 posto, dok je istodobno SDP-ov rejting porastao na 22,13 posto. Usporede li se ti podaci s istraživanjem provedenim u siječnju ove godine, HDZ je pao za čak dva posto, a SDP je ojačao za 0,46 posto. Vladajućoj stranci su više od svih dosadašnjih afera sa smjenama ministara očito više naštetili izbori za predsjednika, a potom i peripetije s Josipom Dabrom, koji doduše nije član HDZ-a, nego Domovinskog pokreta, ali je bio dio Vlade. SDP je uspio vratiti dobar dio biračkog tijela, pa i na štetu stranke Možemo koja je, ne tako davno, bila na dobrom putu da postane vodeća stranka lijevog spektra. U veljači je Možemo dobio sedam posto, isto kao i u siječnju. Četvrta politička snaga je Most sa 6,44 posto, koji je dobio 0,33 posto više glasova nego u siječnju, a peta stranka je HSU s 3,08 posto potpore. HDZ-ov pad rejtinga stranke desnog profila nisu uspjele iskoristiti. Naprotiv, DP je na 1,82 posto, a DOMiNO na 1,54. Ni da se nekim čudom ponovno ujedine, ne bi prošli prag. Ispod dva posto su IDS i Centar, a na manje od jedan posto su redom Hrvatski suverenisti, HSS, Radnička fronta, Socijaldemokrati, HSLS, HNS, Reformisti, HSP-a i PGS. Za nezavisne liste i kandidate glasalo bi ukupno 3,22 posto ispitanika, a njih čak 17,93 posto je neodlučno. Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 17.do 27. veljače na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika, uz moguću brojidbenu pogrešku uzorka od tri posto prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti.

– Sva istraživanja pokazuju da je razlika između HDZ-a i SAD-a praktički na razini statističke pogreške. Sve to na valu pobjede Zorana Milanovića koji je dao zamah SDP-u, budući da u posljednjih mjesec ili dva od te stranke nismo vidjeli nikakve važne politike i prijedloge. Bit će zanimljivo gledati rezultate lokalnih izbora do kojih je ostalo nešto više od dva mjeseca. Njihov rezultat jako će utjecati i na nacionalne rejtinge stranaka – kaže analitičarka Ankica Mamić. HDZ, dodaje, ima svojih fiksnih oko 30 posto, a glasovi bez kojih je ostao između dva istraživanja nisu nikome otišli jer na desnici nitko ne raste, DP pada, a Most stagnira. – Ili su među neodlučnima ili traže neku novu opciju. SDP je narastao, ali sigurno ne zahvaljujući bivšim HDZ-ovim glasačima – napominje Mamić. Rejting DP-a ne iznenađuje.

Otišla logistika

– Raspad na DP i DOMiNO bio je početak kraja Domovinskog pokreta. U DOMiNO su otišli oni koji su osiguravali financiranje, dakle logistika, a Ivan Penava i vukovarski kadrovi davali su bazu stranci. Slučaj J. Dabre do te je mjere eskalirao da ga više nitko ne može politički braniti. DP se nema na temelju čemu nadati većoj podršci, ni kadrovima, ni postignućima u Vladi. Ne može se zapravo dogoditi ništa što bi vratilo DP na brojke koje su imali na parlamentarnim izborima. To bi bilo najveće iznenađenje – zaključuje Mamić.