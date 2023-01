Reiner: Što ćemo se tome čuditi kao 'picek glisti'; Raspudić: Možemo očekivati da se Sanader vrati na mjesto predsjednika Vlade

Premijer Andrej Plenković najavio da će ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladinu zamijeniti predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, koji će biti i potpredsjednik Vlade, a ministricu EU fondova i regionalnog razvoja Natašu Tramišak državni tajnik Šime Erlić. U emisiji Otvoreno HRT-a razgovaralo se o rekonstrukciji Vlade.

Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora (HDZ) rekao je kako su u promjene u vladi uobičajena stvar. Ne vidi razloga za dramatizaciju koja, kako je rekao, odgovara medijima jer dobivaju na gledanosti odnosno čitanosti. - Znam cijeli niz europskih država u kojima se neprestano događaju promjene u vladi i nitko to ne smatra dramatičnim osim kod nas. To je naprosto nešto što se događa s vremena na vrijeme, ne vidim zašto se tome treba jako čuditi. Ako ste slušali konferenciju za medije Paladine i Tramišak oboje su izrekli stvari koje su potpuno normalne. Paladina je najavio svoj odlazak dosta ranije, što ćemo se tome čuditi kao "picek glisti". To što će Tramišak aktivirati mandat u Saboru, pa normalno izabrana je na listi HDZ-a, zašto ne bi", zapitao je Reiner.

Mirjana Čagalj, spominjalo se ranije, trebala je zamijeniti Paladinu. Što se dogodilo u međuvremenu? "Raspravljalo se o više kandidata, uvijek je tako za svaku značajnu funkciju, pogotovo ministarsku jer je obnova nakon potresa u ovoj godini deklarirana kao apsolutni prioritet jer smo sve ostale stvari koje smo trebali - ostvarili. Nikad to nije samo jedna osoba koja padne s neba. Nisam rekao niti da ona nije bila spominjana u tim razgovorima, niti da jest. Uvijek ima više kandidata i onda premijer kao selektor momčadi izabere suradnika s kojim će najbolje funkcionirati", pojasnio je Reiner.

Robert Jankovics, potpredsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina, rekao je da je na koalicijskom sastanku kao izgledna nasljednica ministra Paladine predstavljena Mirjana Čagalj. "Kasnije je bio uži kabinet, razumijem da se dogodilo da je promijenjeno zbog nekih okolnosti. Pozicija ministra graditeljstva je u startnom koalicijskom dogovoru bila pozicija HDZ-a tako da su oni mogli izabrati nekog drugog. Branko Bačić je jedan od najbližih suradnika premijera Plenkovića, nemam razloga sumnjati da je to žestoka politička poruka da će se u to ići svom snagom najbolje što znamo da ta obnova krene", kazao je.

Nakon svega što se dogodilo danas možemo očekivati da se Ivo Sanader vrati na mjesto predsjednika Vlade jer sva ekipa je već tu, poručio je Nino Raspudić, saborski zastupnik Mosta. "Od sve one priče Andreja Plenkovića da je njegov HDZ drugačiji, ono što je pričao nakon pravosudne presude stranci, danas nije ostalo ništa. Vratili smo se na četvorku kumova - Branko Bačić, Kalmeta preko svoje produžene ruke Erlića - danas je Plenković neuvjerljivo odgovorio na pisanja da OLAF istražuje Kalmetu i Erlića, uvjeren sam da će ga uskoro zaboljeti glava od ovog kadrovskog rješenja - i tu je neizostavni Šeks i Šeparović. Situacija političke moći je gotovo identična kao u vrijeme Ive Sanadera - sve je isto, samo njega nema", ustvrdio je Raspudić.

Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a, istaknuo je što smatra glavnim problemom u obnovi nakon potresa.

"Stvar je bila političke odluke želite li nešto raditi ubrzano ili ne. U Hrvatskoj su do sada bile dvije velike obnove, jedna poslije Domovinskog rata, a druga Gunja. Ako ste na početku imali političku volju mogli ste napraviti lex specialis i napraviti ključnu stvar, a to je ovo što sad Plenković ne radi, a tiče se inflacije - umjesto da napravi sastanak s poslovnim sektorom, sindikatima i javnom upravom i pokuša napraviti konsenzus, tako je to trebalo napraviti s građevinskim sektorom koji bi onda bio spreman ubrzati radove na Banovini", smatra Hajdaš Dončić.

"To je bila greška u početku jer sustav nije funkcionirao. To ni ovaj nesretni Paladina mogao promijeniti jer sustav nije funkcionirao otpočetka i nije postojala jaka politička snaga i moć", dodao je.