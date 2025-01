Kako uštedjeti u šopingu u susjednim državama? 'Petkom i subotom imaju 10 posto na cijeli iznos kupovine'

Na Redditu se pojavila objava koja je izazvala veliku raspravu o šopingu preko granice. Sve više Hrvata dijeli savjete kako uštedjeti kupujući u susjednim zemljama poput Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, gdje su mnogi proizvodi znatno jeftiniji nego u Hrvatskoj. Objava na Redditu naglasila je nekoliko ključnih trikova za šoping u inozemstvu, a korisnici su se nadovezali s vlastitim iskustvima.

"Ako idete preko granice u veliku nabavku ovaj vikend, pitajte rodbinu i susjede žele li oni da i njima donesete nešto. To osobito vrijedi za one starije životne dobi, koji sami ne mogu nešto tako napraviti i za koje će uštede najviše vrijediti. Isto vrijedi i za one koji naručuju potrepštine preko Amazona i sličnih stranica. Bit će te šokirani koliko ljudi uopće ne zna da im je to mogućnost, ili im se jednostavno ne isplati plaćati prime svaki mjesec da ih ne oderu na dostavi" stoji u objavi koja poziva građane da pomognu onima koji su "lijeni" podržati bojkot.

"Zašto? Zato jer znamo da postoji čitav niz ljudi kojima se sviđa ideja bojkota, ali koji sami tako nešto neće napraviti. Pa im olakšajte malo. Tko zna, možda sljedeći tjedan budu htjeli vratiti uslugu ako mogu. Zašto olakšavati život lijenčinama? Zato jer ako već ima neke volje za neki oblik otpora, treba ju i iskoristiti. Uspješnost ovog bojkota se ne mjeri u broju ljudi koji u njemu sudjeluju, niti u broju dana kad ljudi ne idu u dućane, nego u količini novca koju će trgovački lanci izgubiti" dodao je korisnik.

Neki pišu kako je odlazak preko granice u šoping najbolja ideja radi povoljnijih cijena. "Još jedan tip, spar SLO ima akcije 10% na cijeli iznos kupovine petkom i subotom uz njihovu digitalnu karticu. Ipercoop u Trstu također nudi loyalty karticu uz koju ostvarujete dodatne popuste" komentirao je objavu drugi korisnik.

"Ako imaš Spar karticu, imaju i 25% off na jedan produkt, par dana na tjedan. Isto ima i u Mercatoru u Slo u petak. Nabaviš cijeli karton mlijeka, pive, u Mercatoru ide i na Whisky" dodaje drugi. "Podržavati Amazon, a zaliti se kako nas kradu, nema niti najmanje smisla. Amazon uništava male trgovine, spuštaju cijene kako bi ih uništili, čak i ako se jedva pokriju. Kad unište dovoljno tržišta, dignu cijene i možemo se svi skupa fućkati. Oni su si napravili monopol i da-ta" dodao je treći.

Uz sve podijeljene savjete, očito je šoping preko granice nije samo trend, već i odraz sve većeg nezadovoljstva potrošača u Hrvatskoj. Nakon prvog bojkota mnogi su pohrlili u šoping u susjedne države, a čini se kako sve više građana podržava takvu ideju jer smatraju da je to odličan potez kako državi pokazati nezadovoljstvo. "Ma rađe ću Zlovencu platiti više nego da me u Hrvatskoj pljačkaju. Ili ću produžiti do Italije. Ili Bosne. Bojkotiram hrvatske dućane na trajno" kazao je jedan korisnik na ovu Reddit objavu.

>> FOTOGALERIJA Internet je pun memeova o bojkotu trgovina. Ovo su najbolje fore