Ovo je šoping meka za Hrvate: 'Uštedi se do 60 eura, a evo što se najviše isplati kupovati'

Hrvatska je posljednjih godina postala sve skuplja za život pa su građani odlučili stati na kraj divljanju cijena i krenuli organizirati bojkote trgovina. Prije nekoliko dana, u petak, imali smo prvi, a najavljuju se i novi. No, s bojkotom ili ne, i dalje se kupovati mora. S obzirom na to da su cijene kod nas velike, većina građana odlazi preko granice, a posebice u Sloveniju. Trgovine u Ilirskoj Bistrici pune su Hrvata koji tamo kupuju jeftinije proizvode i nose kući. Naime, to je općina udaljena tek pola sata vožnje od Rijeke i odnedavno je idealna šoping destinacija. - Ljudi su ljuti jer su cijene u Hrvatskoj otišle u nebo. Svi se hoće brzo obogatiti, a to nije u redu - poručuje Miroslav, jedan od mnogih Riječana koji sve češće kupuje u Sloveniji. - Dok god cijene ne padnu, preporučujem svima da idu u Italiju i Sloveniju kupovati - rekao je za RTL Danas.

On nije jedini koji tamo kupuje. Mirela iz Rijeke dvaput mjesečno odlazi u Ilirsku Bistricu, a usporedila je i cijene. - Cijene kod nas divljaju, rastu iz dana u dan. Ovdje smo potrošili 180 eura i sigurno uštedjeli 50 do 60 eura. Kod nas su jogurti više-manje već preko jednog eura, a ovdje ih nalazimo za 30 centi - rekla je.

Prema kupcima koji često šoping obavljaju u Sloveniji, najviše se isplate suhomesnati proizvodi, paštete, tune, voće i mliječni proizvodi. - Na 100 eura uštedi se sigurno 30 do 50 eura - rekao je Adnan.

Osim toga, preko granice se ne ide samo po hranu, već i lijekove koji su u Hrvatskoj 'duplo skuplji.'

