Večernjakovi analitičari o najnovijem rejtingu kandidata: 'Prava kampanja može se očekivati tek u drugom krugu'

Prvi krug predsjedničkih izbora održat će se 29. prosinca, za nešto više od mjesec dana, a prava kampanja tek počinje. Prema novom istraživanju Crobarometar, kojeg donosi Dnevnik Nove TV, da su danas izbori, najbolji bi rezultat u prvom krugu imao aktualni predsjednik Zoran Milanović kojem bi glas dalo oko 35 posto ispitanika. Na drugom je mjestu Dragan Primorac za koga bi glasovalo 24,5 posto ispitanih. Obojica imaju blagi negativni trend u odnosu na prošli mjesec, a Marija Selak Raspudić ima minimalni rast i podršku od 8 posto. Ivana Kekin je na 7 posto, a Miro Bulj na 4 posto. Kada bi se u drugom krugu sučelili Zoran Milanović i Dragan Primorac, Milanović bi pobijedio s 53,5 posto ispitanih.

Večernjakovi analitičari osvrnuli su se na nove rezultate Crobarometra. Petar Tanta, komunikacijski stručnjak, ističe kako tek treba vidjeti kako će kampanja odvijati. Također, kaže da se Primorac pokušava svima svidjeti, a da će Kekin i Selak Raspudić elokventnim nastupima napredovati.

"Kako stoje stvari u ovom trenutku, Milanović je napravio jasnu utvrdu u komunikaciji ja vs. HDZ, to mu je pomoglo i u izgradnji stila ironično/cinično ubodem pa se povučem. Jasno se vidi kapital kojeg je godinama gradio na sukobu. S druge strane, Primorac se pokušava dopasti svima s kampanjom iz 09’. Mislim da će Kekin i Selak Raspudić ovakvim elokventnim nastupima napredovati, a ako dođe do sučeljavanja dodatno naštetiti Primorcu. Očekujem da će Milanović opet napraviti neki show na predstavljanju i organski pokupiti simpatije. Priča oko Beroša sigurno nije pomogla HDZ-u (ali vjerojatno nije jako odmogla), nekad su ovakva uhićenja bila skandal, danas su business as usual. Prava kampanja tek počinje, i treba vidjeti kako će se postaviti jedni prema drugima i s porukama i s napadima/obranama", ustvrdio je Tanta.

Politički analitičar Dragan Bagić kaže kako Crobarometar nije donio nikakve novosti u pogledu odnosa snaga u utrci za Pantovčak. "Zapravo, odnosi su prilično stabilni već od rujna, kada su postali poznati glavni takmaci. I to je loša vijest prije svega za sve Milanovićeve izazivače. Podaci pokazuju da nitko od njih nije uspio kreirati momentum u vlastitoj kampanji i mobilizaciji birača. Tako da možemo zaključiti da je Milanović uvjerljivo pobijedio u pretkampanji - spriječio je da se bilo tko drugi nametne kao ozbiljna ugroza. S te pozicije on puno komotnije ulazi u službenu kampanju za prvi krug. Ona će biti efektivno kratka jer ju presijecaju praznici. Stoga se prava kampanja može očekivati tek u drugom krugu, nakon Nove godine", ističe.

Bagić smatra kako Dragan Primorac trenutno ima najlošiju kampanju. "Primorac, koji bi trebao biti glavni izazivač, za sada ima najlošiju kampanju, kampanju koja nema jasnu strategiju ili je se on ne uspijeva držati. Pitanje je da li se to da ispraviti do 12. siječnja, kada se održava drugi krug".