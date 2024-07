Reakcija šefa željezničke stanice koja je zadivila cijelu Hrvatsku: Pred jurećim vlakom spasio dječaka od sigurne smrti

Večernji list ove godine slavi svoj 65 rođendan. U šest i pol desetljeća naši su novinari ispisali oko milijun stranica, objavili smo oko 25.000 različitih izdanja. Iz naše bogate arhive, donosimo serijal priča o lokalnim herojima, ljudima koji su spasili nečiji život, o znanstvenici koji su pomaknuli granice, o pobjednicima koji su nemoguće učinili mogućim. Neke ljude koji su svojim humanim djelima stvorili te priče, uspjeli smo pronaći i par desetljeća kasnije, pa su priče o njima dobile i nastavak, no nekima od heroja s naših naslovnica, nismo uspjeli ući u trag. Možda su neki od njih baš vaši rođaci, susjedi prijatelji ili poznanici - ako ih čitajući ove životne priče prepoznate, budite naš 'joker zovi' i pišite nam na mail dojavi@vecernji.net, jer to su ljudi koji zaslužuju bar još koji napisani redak, uz jedno veliko – hvala.

Samo je sekunda 18. kolovoza 1989. dijelila od strašne tragedije u kojoj je desetogodišnji Florijan M. umalo izgubio život. Tog se petka navečer dječak iz Goričana vozio na svom poniju te se našao u 'opasnoj zoni', unutar spuštene brklje. U tom je trenutku naišao specijalni, radnički, motorni vlak, koji je tog dana u tjednu vozio od Maribora do Kotoribe. Dramatičan prizor, u kom se dijete našlo oči u oči s jurećim vlakom, odigrao se pred očima šefa željezničke stanice u Donjem Kraljevcu, tada 57-godišnjeg Leonarda Švende, koji je nadzirao skretnički blok dva, u neposrednoj blizini križanja željezničke pruge Čakovec - Kotoriba i regionalne ceste Prelog - Donji Kraljevec-Hodošan. Iako mu je prizor zasigurno zaustavio dah i sledio krv u žilama, šef stanice odmah se snašao - bez oklijevanja je, desnom rukom zgrabio zadnji dio bicikla, a lijevom obujmio mališana te ga brzo povukao prema sebi, doslovno sekundu prije tragedije.

Koliko je 'gusto' uistinu bilo tog dana na pruzi, potvrđuje i to što su i unatoč brzoj reakciji šefa stanice, prednja motorna kola ipak zahvatila dječakov bicikl, te je hrabri Leonard Svenda, s malim Florijanom u rukama, bio odbačen na cestovnu bankinu, udaljenu oko šest metara. Dječak je tog dana, u samo nekoliko sekundi po drugi puta imao sreće – iako ih je vlak, pri udaru u bicikl odbacio, on je prošao bez ozljeda, dok je čovjek koji mu je spasio život pri padu na bankinu zadobio nekoliko ozljeda. Na mjesto događaja odmah je stigao sin Leonarda Švende koji ga je svojim automobilom prevezao u čakovečku bolnicu gdje mu pružena potrebna liječnička pomoć. No, unatoč ozljedama, šef željezničke stanice u Donjem Kraljevcu već je u ponedjeljak bio na svom radnom mjestu.

Čim je izašao iz bolnice posjetili su ga roditelji malog Florijana, kako bi mu se zahvalili što je, svojom hrabrošću i pribranom, brzom reakcijom, spasio život njihovog sina. Nesebičan podvig hrabrog željezničara zadivio je stanovnike Međimurja, a kako se dobar glas daleko čuje, ubrzo se u čitavoj Hrvatskoj pričalo o hrabroj gesti samozatajnog čovjeka, koji je 22. kolovoza 1989. zasluženo dobio svoje mjesto i na stranicama Večernjaka, čija arhiva i danas čuva taj originalni članak.

