Razbijen automobil zagrebačkih tablica u Splitu: 'Trebam li skinuti tablice idući put kad dođem tu?'

Šokiran sam i naprosto ne mogu vjerovati. To je trebao biti jedan lijep i krasan dan. Otišao sam sa djevojkom u Split gdje je imala obranu diplomskog rada s obzirom da je i studirala u tom lijepom i prekrasnom gradu", kazao je za Večernji list Filip Matej koji je u Splitu doživio veoma neugodno iskustvo kada su mu na gradskom parkingu razbili staklo na zadnjem dijelu automobila.

"Parkirao sam svoj automobil, zagrebačke registracije, na gradskom parkingu, koji ima rampu i koji je čuvan. U kućici je čak i čuvar kojem je prozor gledao baš prema mom automobilu. Zbog toga mi je još nevjerojatnije da se nešto takvo moglo dogoditi. Kako je moguće da čuvar nije ništa vidio niti čuo?", u nevjerici je govorio Matej koji je zbog nastale situacije zvao i policiju.

"Policija je došla, napravila zapisnik i prijavu protiv N. N. osobe i to je to. Osiguranje ne pokriva štetu jer krivac nije poznat. Ono što je zanimljivo da iz automobila ništa ne nedostaje. Ništa nije uzeto niti je tko ulazio u njega. Na parkiralištu je bilo mnoštvo automobila , zašto je staklo razbijeno baš na mom? Da li je to samo zbog ZG registarskih tablica? ", kazao je Matej Filip pitajući se kakav to monstrum može učiniti nešto takvo i da li idući puta kada dolazi u Split treba maknuti svoje ZG registarske tablice.

