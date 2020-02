Ravnatelj HZJZ-a odgovara na pitanje: Što s ukućanima ako se ide u samoizolaciju

Ravnatelj HZJZ-a doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je govorio koronavirusu, o tome ima li mjesta za paniku, što činiti u slučaju pojave simptoma, što je to zapravo izolacija...

Na pitanje što s ukućanima ako se ide u izolaciju, Capak je kazao: "Sve ovisi o riziku. Ako je rizik visok, onda bi ta osoba trebala u karantenu. Uskoro ćemo imati mjesta za ljude koji su bili u direktnom kontaktu sa zaraženima".

"Ako je netko bio na dva metra, onda je taj rizik manji", dodao je. "Dosad su testirane 72 osobe u infektivnoj klinici. Osim ova dva potvrđena slučaja nije bilo drugog pozitivnog. Imamo još osam u testiranju", kazao je.

"U Hrvatskoj smatramo da nema potrebe da se prekidaju sve aktivnosti, ni škola, ni utakmice, osim ako dolaze natjecatelji iz zaraženih područja. Što se tiče događaja, ne može se dati generalna preporuka. Organizatori i lokalna vlast o tome odlučuju", dodao je.

"Uvijek je moguće da netko odbije izolaciju. Granični inspektor može pozvati policiju. Mi ćemo to provesti na ovaj ili onaj način, pa i silom", kazao je Capak.

"U ovom trenutku test provodi samo infektivna klinika. U onom početnom periodu kada je krenuo koronavirus mi smo procijenili da je dovoljno da infektivna klinika provodi. HZJZ sada uvodi testiranje. Nabavili smo isto kao i infektivna klinika i do kraja tjedan imat ćemo uspostavljen test na koronavirus. Problem je u tome što je riječ o novom virusu. To nije šala, vi nekoga proglašavate bolesnim i tu morate biti sigurni, a s komercijalnim testovima morate biti oprezni jel oni mogu uhvatiti neki drugi koronavirus. Sada već postoje brzi testovi koji se mogu koristiti na terenu. Upravo ih nabavljamo, doći će ovih dana. No i oni u slučaju pozitiviteta zahtijevaju potvrdu u infektivnoj klinici ili tada već HZJZ-u", kazao je.

"Mi imamo dovoljne zalihe testova. Kad uspostavimo testove, imat ćemo neograničene mogućnosti, a naručeno je pet ili deset tisuća terenskih", kazao je. "HZJZ imat će test isti kao u infektivnoj klinici", dodao je.

Capak je apelirao na građane da ne paničare i naglašava da nema potrebe za masovnom kupnjom.

"Mislim da ovo pogoduje jedino trgovcima. Panična reakcija kupovanja je nepotrebna", dodao je na pitanje o histeriji koja je zavladala među građanima. "Ono što je bitno za širenje infekcije jest to da bi bilo dobro da ukućani i onaj tko ima simptome nosi masku. Važno je da se kod kihanja i kašljanja stavi maramica i onda ju je potrebno baciti", kazao je Capak.

Podsjetimo, danas je potvrđen i drugi slučaj zaraze u Hrvatskoj. Brat zaraženog mladića koji se vratio iz Milana također je pozitivan na koronavirus. Dvojica zaraženih nalaze se u dobrom stanju i imaju blagu kliničku sliku. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je bolest na razini obične gripe.

