Raste broj primatelja doplatka, ovaj mjesec dobit će ga 273 tisuće djece

Od srijede počinje isplata dječjeg doplatka, koji će ovaj mjesec primiti 273.370 djece u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), što znači da je broj djece primatelja doplatka u odnosu na isplate u svibnju povećan za 35,6 tisuća. U svibnju je dječji doplatak primilo samo 237.745 djece u iznosima od 31, 40, 49, 55 i 62 eura, iako je izmjenama Zakona o doplatku za djecu koji je stupio na snagu 1. ožujka oko pola milijuna djece trebalo primati dječji doplatak, što je bilo predizborno obećanje vladajućih. Premda broj djece primatelja doplatka neće dosegnuti planiranih pola milijuna djece koja su trebala biti obuhvaćena doplatkom jer su dohodovni cenzusi postavljeni nisko, može se očekivati i da će u srpnju porasti broj djece koja primaju doplatak jer iako su roditelji trebali podnijeti zahtjev za doplatak HZMO-u do kraja veljače, mogu ga podnijeti i do kraja lipnja te će moći ostvariti pravo na doplatak za djecu ako im ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prelazio 618,02 eura. Inače, prije izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu početkom godine doplatak je primalo 219 tisuća djece, a usporedbe radi, dječji je doplatak 2001. primalo gotovo 629 tisuća djece u Hrvatskoj, a 2002. njih oko pola milijuna.

Prema podacima iz popisa stanovništva 2021., u Hrvatskoj živi 741 tisuća djece i mladih do 19 godina, što znači da još nismo došli ni do razine da polovina uzdržavane djece prima doplatak, a kamoli do plana da se njime obuhvati dvije trećine djece. Osim toga, većina članica Europske unije ima univerzalni doplatak za svu djecu koji je u prosjeku kudikamo izdašniji od maksimalna 62 eura koja kod nas primaju djeca iz najsiromašnijih obitelji. Nećemo se ni uspoređivati s Njemačkom, u kojoj je doplatak za svu djecu 250 eura mjesečno. Kod nas, primjerice, četveročlana obitelj u kojoj roditelji dvoje djece mjesečno zarađuju ukupno od 1765,8 do 2472 eura, što je sada ispod prosječne plaće, ima pravo na po 30,90 eura doplatka za djecu.

Valja navesti i da u Hrvatskoj obitelji s troje i četvero djece primaju i pronatalitetni dodatak od po 66,36 eura za treće i četvrto dijete, no takvih obitelji u Hrvatskoj nema puno jer je, primjerice, u svibnju doplatak za troje djece primao 23.201 korisnik, a za više od troje djece 8861 korisnik. Zbog rigoroznih kriterija u posljednja dva desetljeća broj djece koja primaju doplatak u Hrvatskoj se prepolovio i zapravo dječji doplatak više egzistira kao socijalna pomoć materijalno ugroženim obiteljima. Toga su u Vladi očito svjesni jer su zato u novom mandatu u programu Vlade obećali povećati iznose doplatka za djecu za sve skupine korisnika. Po izdvajanjima za dječji doplatak Hrvatska, u kojoj je lani rođeno najmanje djece ikada dosad, samo 32 tisuće, bila je na začelju Unije.