Putnički koridor u Britaniji moguć krajem lipnja, zrakoplovne kompanije žele ukidanje karantene

Velika Britanija u ponedjeljak je uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz inozemstva, unatoč upozorenjima da bi to moglo dovesti do još većeg gubitka radnih mjesta