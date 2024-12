Zamjenica ministra obrane Andreja Belousova u ruskoj Dumi je Anna Tsiviljova, nećakinja ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Sada je svima zapela za oko jer se raspričala o temi podrške sudionicima ruske invazije na Ukrajinu. Naime, rekla je kako svi muškarci koji potpišu ugovor s ruskim ministarstvom obrane ostavljaju uzorke DNK kako bi kasnije lakše bili identificirani. Ti podaci unose se potom u bazu podataka, piše bjeloruski portal Zerkalo.

- Uzimamo i DNK od rodbine, oni je dragovoljno daju. Također, unosi se u bazu podataka. Svih rođaka koji su nam se javili je 48.000 - rekla je Civiljeva što je šefa Odbora za obranu ruske Dume Andreja Kartapolova ostavilo bez teksta, ali upozorio je:

- Kolege, najiskrenije vas molim, neka se nigdje ne pojavljuju ove brojke o nestalima. Ovo su tako strogo osjetljive informacije. Kada sastavljamo završne dokumente, također moramo paziti da ti brojevi nigdje ne iskoče.

No, ona je rekla da je 48.000 članova obitelji ruskih vojnika predalo svoje DNK uzorke na sastanku krajem studenoga o toj osjetljivoj temi, identifikaciji vojnika po njihovim posmrtnim ostacima. Rusija nije objavila službenu statistiku ratnih gubitaka u Ukrajini. Zapadne zemlje vjeruju da je u iscrpljujućem rovovskom ratu, najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, ubijeno i ranjeno stotine tisuća ruskih i ukrajinskih vojnika.

- Mnogi od njih će biti pronađeni. Ovo nisu podaci o nestalima, to je broj zahtjeva koje smo primili da ih pronađemo - pokušala se izvući.

Neovisna ruska informativna stranica Mediazona i Ruski servis BBC-a su potvrdili imena 79.819 ruskih vojnika poginulih u Ukrajini do 19. studenoga, tijekom 33 mjeseca rata. The Wall Street Journal, pozivajući se na zapadne obavještajne podatke, navodi da je poginulo do 200.000 ruskih vojnika. The Economist prenosi da je na ukrajinskoj strani poginulo najmanje 60.000 do 100.000 vojnika te da ih je do 400.000 preteško ranjeno da bi se ponovo borili. Ne zna se odnosi li se njena izjava na 48 tisuća rođaka nestalih vojnih osoba koji su donirali DNK ili na jedinstvenu bazu podataka DNK rođaka vojnih osoba koje su u zoni borbe. Međutim, ranije su se rođaci ruskog vojnog osoblja žalili da je DNK moguće besplatno donirati samo ako vojnik ima službeni status "nestalog u akciji". Slične su informacije iznesene u razgovorima rođaka vojnog osoblja.

Na web stranici Irkutskog povjerenika za ljudska prava piše da se DNK može donirati bez takvog statusa. Inače, Civiljevu je Putin imenovao za državnu tajnicu Ministarstva obrane u kolovozu 2024. godine, a od 17. srpnja također obnaša funkciju zamjenice ministra obrane.

