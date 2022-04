Putin u rijetkom pojavljivanju u javnosti: Odao počast Žirinovskom u moskovskoj katedrali

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je odao počast ultranacionalistu Vladimiru Žirinovskom, tobože političkom protivniku koji mu je bio poslušan. Predsjednik Putin se nakratko pojavio, položio cvijeće i naklonio se pred odrom moskovske katedrale.

Ovo je jedno od rijetkih pojavljivanja Putina u javnosti otkako je 24. veljače započela takozvana "specijalna vojna operacija" Rusije u Ukrajini. Snimka s komemoracije u Moskvi pokazuje Putina kako polaže buket cvijeća kraj kovčega Žirinovskog prije nego što je napravio znak križa i pognuo glavu.

Prije ovog izlaska u javnost Putin, kojeg su čak mediji prozivali da je ustrašen za svoj život zbog rijetkog pojavljivanja u javnosti, ali i činjenice da na svim sastancima sjedi za stolom nekoliko metara udaljen od sugovornika, sredinom se ožujka pojavio na stadionu Lužnjiki. Tamo je s više od 80.000 ljudi slavio takozvano "Krimsko proljeće".

Tamo je Putin govorio o ljubavi prema domovini i hvalio herojstvo ruskih vojnika angažiranih u Ukrajini.

Thousands of people are gathered at Moscow’s Luzhniki stadium wearing pro-war symbolism, to hear the father of a Russian soldier killed in Ukraine say “We must finish what we started and liberate our land from fascism.” Just unbelievable. pic.twitter.com/SJ6Ww8EG4p