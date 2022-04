Von der Leyen užasnuta strahotama u Ukrajini: 'Buča pokazuje "okrutno lice" ruske vojske'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je u petak da ubojstva civila u Buči pokazuju "okrutno lice" vojske ruskog predsjednika Vladimira Putina i obećala je podržati Kijev u njegovoj obrani "granica Europe". Tijekom posjeta Buči, gdje su forenzičari počeli iskapati tijela iz masovne grobnice, Von der Leyen je bila vidljivo potresena onime što je vidjela.

Rusija niječe da cilja civile u ratu u Ukrajini koji traje već više od šest tjedana i tvrdnje da su ruske snage pogubile civile u Buči dok su okupirale grad Moska naziva "monstruoznom prijevarom" kojom se želi ocrniti rusku vojsku.

Odjevena u zaštitni prsluk, Von der Leyen je novinarima u Buči rekla da će Europska unija učiniti sve kako bi pomogla Ukrajini da učini "potrebne korake" prema članstvu u Uniji, što je zatražio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Foto: EU Commission President Ursula von der Leyen and EU High Representative for Foreign Affairs Josep Borrell light candles for the victims of the massacre in a church next to a mass grave in Bucha.

"Ovdje se dogodilo nezamislivo. Vidjeli smo okrutno lice Putinove vojske. Vidjeli smo bezobzirnost i ravnodušnost s kojima su okupirali grad", rekla je. "Cijeli svijet tuguje s ljudima Buče i oni su ti koji ... brane granice Europe, braneći ljudskost, braneći demokraciju i prema tome uz njih smo u toj važnoj borbi", rekla je.

Moralna potpora

Von der Leyen je doputovala u Kijev kako bi Zelenskiju izrazila moralnu potporu i obećala financijsku pomoć. Putujući vlakom iz Bruxellesa, rekla je novinarima da je najvažnija poruka koju nosi ta da pred Ukrajinom "stoji europski put". Obećala je pomoći Kijevu da "iz rata iziđe kao demokratska zemlja", u čemu će, naglasila je, pomoći EU i drugi donatori.

Šef europske diplomacije Josep Borrell u tom je duhu rekao novinarima da je njihov posjet dokaz da "Ukrajina ima kontrolu nad svojim teritorijem". "Ukrajina nije zemlja pod invazijom, pod dominacijom. Još uvijek postoji vlada koja prima u posjet ljude izvana i možete putovati u Kijev", rekao je, dodajući kako se nada da će EU ponuditi još 500 milijuna eura pomoći Kijevu u danima koji dolaze.

Foto: Debris of destroyed Russian military machinery, Tanks, armoured vehicles in the recaptured by the Ukrainian army Bucha city near Kyiv, Ukraine, April 5, 2022.

Zelenski je rekao da je rat izravan napad ne samo na egzistenciju Ukrajine, nego i na sigurnost cijele Europe. Rusija akciju u Ukrajini naziva "posebnom vojnom operacijom" s ciljem demilitarizacije i denacifikacije zemlje. Prije invazije, Putin je tvrdio da je okretanje Ukrajine prema Zapadu, uključujući želju da uđe u NATO, prijetnja sigurnosti Rusije.

Zelenski je pozvao Bruxelles da učini više kako bi kaznio Rusiju, uključujući zabranu kupnje ruske nafte i plina te je ponovno zatražio da Europska unija primi Ukrajinu u punopravno članstvo. Borrell je rekao da je pitanje sankcija na rusku naftu jako osjetljivo i da će biti postavljeno na sastanku u ponedjeljak u Bruxellesu.