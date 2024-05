VIDEO Napad tijekom transporta zatvorenika u Francuskoj: Ubili zatvorske čuvare i pobjegli s opasnim kriminalcem

Policijski kombi u kojem je bio zatvorenik napadnut je u blizini grada Rouena u sjeverozapadnoj Francuskoj. Najmanje dvojica pravosudnih policajaca su ubijena, a najmanje trojica su ranjena. Zatvorenik je pobjegao s napadačima. Zatvorski kombi napadnut je jutros na naplatnoj kućici Incarville u Eureu, a zatvorenik je trebao biti prebačen u Evreux, manje od 70 kilometara južnije.

Francuski ministar pravosuđa Eric Dupond-Moretti u međuvremenu je potvrdio napad na mreži X, bivšem Twitteru, i objasnio da će se krizna jedinica uskoro sastati. "Upotrijebit ćemo sva sredstva da pronađemo ove kriminalce. Naredio sam mobilizaciju nekoliko stotina policajaca i pripadnika žandarmerije", napisao je ministar na mreži.

