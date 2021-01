Pupovac: Taj pozdrav ne bi smio imati nikakvu mogućnost pojavljivanja u javnosti

Taj pozdrav u javnosti ili bilo gdje u javnom prostoru ne bi smio imati nikakvu mogućnost pojavljivanja, poručio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, dodajući da su propuste napravile razne vlade.

- Vrlo je dragocjeno da postoji jasni stav državnog vrha oko toga. I Sabor treba reći svoje mišljenje da takve stvari nisu primjerene. To što je napravljeno je da jedni ljudi imaju jedan stav, a drugi drugačiji. Potrebno je jasno razlučiti ustaštvo od obilježavanja komemoracije i mislim da to predsjednik Milanović čini. Siguran sam da ni premijer Plenković nema drugačiji stav od predsjednika po tom pitanju - kazao je Pupovac za N1.

Istaknuo je da ljudi koji ističu takva obilježja žele disfunkcionalnu zemlju.



- Svi ljudi koji se pojavljuju u ovim teškim danima morali bi znati da ne doprinose tom vrstom manifestacije ono što zemlja sada treba, a to je maksimalna solidarnost kada smo usred borbe protiv epidemije i posljedica potresa - rekao je.

Govoreći o Zakonu o obnovi rekao je da se još treba razmotriti pitanje složenosti postupka ishodovanja suglasnosti za obnovu.

- Ono što još trebamo vidjeti je koliko je to komplicirano, koliko to možda predstavlja zapreku za brzu i efikasnu obnovu - smatra Pupovac.

Komentirao je i slučaj Žinić:

- Kao što sam rekao u Sisku, prije svega to je stvar moralnog osjećaja i gospodina Žinića, i zatim njegove stranke. Ne postoje zakonske pretpostavke da ga se s tog mjesta mijenja. Svega je nekoliko mjeseci do izbora, odluka da se ne kandidira je značajna za njega i njegovu stranku. Žinić nije jedini niti usamljeni slučaj, to je nasljeđe kojega se moramo osloboditi. A takve stvari ne smiju biti uvriježene.