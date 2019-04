Pupovac: Ovo vrijeđa dostojanstvo svih onih zbog kojih ćemo se u petak skupiti u Jasenovcu

Posljednji tjedan prije nego odu na stanku zbog Uskršnjih blagdana Sabor je s radom počeo od utorka, a radni dan zastupnici su započeli slobodnim raspravama o raznim temama.

SDSS-ov Milorad Pupovac tako je podsjetio da su pred nama dva komemorativna skupa kojima je Hrvatski sabor pokrovitelj - onaj u Jasenovcu i Bleiburgu – no Sabor prema njima nema jednaki odnosi, kaže.

– Prema Jasenovačkoj komemoraciji Sabor se odnosi kao da nije pokrovitelj, a prema drugoj u Bleiburgu se odnosi kao da je istinski pokrovitelj. Zašto to kažem? Zbog toga što je nakon odluke austrijskih svjetovnih i crkvenih vlasti da se zabrani skup sva vlast u Hrvatskoj, i crkvena i svjetovna, i izvršna i predstavnička, učinila sve da izdogovara pretpostavke da se skup održi – pojašnjava Pupovac podsjetivši kako inzistiraju da se poštuje novi austrijski zakon koji brani ustaške simbole. S druge strane, podsjeća, u našoj zemlji na snazi su isti zakoni koji brane fašističke simbole, brani ih i Ustav, a tu je i presuda Ustavnog suda povodom ulice koja se zvala 10.travnja.

Njegovo izlaganje prekinuo je nezavisni Željko Glasnović koji mu je nešto dovikivao (no nije se čulo jer nije imao upaljen mikrofon op.a), pa ga je predsjedavajući Milijan Brkić opomenuo.

– Ovo vrijeđa dostojanstvo svih onih zbog kojih ćemo se u petak skupiti u Jasenovcu bez službenih predstavnika i Sabora i Vlade – uzvratio je Pupovac. Čudi se da Sabor i Vlada ne stvaraju pretpostavke za zajedničko komemoriranje onih koji nisu krivi ni za jednog mrtvog u Teznom, Končevskom logu i Macelju, ali stvara za mjesto gdje su mnogi bili krivi za tisuće onih koji su bili ubijeni samo jer su bili Romi, Srbi ili antifašisti. I mi umjesto da se tome posvetimo, primijenimo zakone, mi toleriramo da se u našoj zemlji obnavlja sukobljavanje na temama 2. svjetskog rata. Umjesto da zatvorimo ratnu stranicu bilo iz 40-ih ili iz 90-ih na najbolji mogući način, i da mitove s obje strane svedemo u realne okvire, mi radimo suprotno. Poštujemo tuđe zakone, a vlastite ne, poštujemo one koji su doprinijeli stradanju, a žrtve ne – prigovorio je Pupovac. Predsjedavajući Milijan Brkić pozvao je i Pupovca i Glasnovića koji mu je dobacivao da ne dijele žrtve, jer zločin je zločin bez obzira otkud dolazi.

IDS-ov Tulio Demetlika ponovno je podsjetio na veliki problem divlje gradnje i neučinkovitosti građevinske inspekcije da takvu gradnju spriječi.

– Bespravna gradnja u Istri, ali i drugim krajevima buja, gradi se na poljoprivrednom zemljištu, izvan granica građevinskog zemljišta – upozorava Demetlika koji se pita zašto građevinska inspekcija nije pod gradovima i županijama, nego pod Ministarstvom koje nije toliko učinkovito kao ljudi na terenu. Zato se, kaže, još jednom zalaže za decentralizaciju.

HDS-ov Branko Hrg osvrnuo se na medijske napise kako ministrica obrazovanja Blaženka Divjak odustaje od nabavke tableta za svakog učenika.

– Mi smo ukazivali već na taj problem i protivili su uvođenju tableta za učenike nižeg razreda jer je to vrlo štetno za razvoj djeteta, i ovo što ministrica nakon već kratkog vremena odustaje od uvođenja tableta za svako dijete u nižim razredima mi pozdravljamo i smatramo da je to mudro postupanje, ne zbog ušteda novca, nego isključivo zbog zdravlja i razvoja djece – kazao je Hrg ustvrdivši kako bi takvih primjera odustajanja od nečega za što se vidi da bi moglo imati štetne posljedice trebalo biti i više. Pozdravlja i ponovno uvođenje spola i imena majke i oca u svjedodžbe djece, jer je to bila nespretna, nesmotrena i nepotrebna odluka.

Mostov Miro Bulj podsjeća da je ustavno pravo svih građana da imaju zdravstvenu zaštitu, što, tvrdi, i nije tako na ruralnim prostorima.

– Od Knina do Metkovića i Neretve nema zdravstvenih usluga, doslovno su ugroženi ljudski životi i tek kad imamo smrtne posljedice vidimo u kakvom su stanju bolnice, kao što je u Kninu koja je svedena na gubitke i da sama skrbi o sebi, osim kad su izbori pa se pojave određeni dužnosnici. Zato sam i dao amandman na 5 milijuna kuna da se izgradi bazen za fizikalnu terapiju u Kninu – kaže Bulj. Ne funkcionira ni hitna služba koja je razdvojena od Domova zdravlja, niti ima dovoljno liječnika, dodaje, ustvrdivši kako nije trošen novac za specijalizacije mladim liječnicima. Zato danas imamo zatvorena vrata na hitnoj jer nema dovoljno timova, zaključuje.

GLAS-ova Anka Mrak Taritaš prigovorila je zbog vijesti da se u Zagrebu zatvara Kino Europa, te se osvrnula i na informacije da bi se tamo trebao otvoriti narodnjački klub. Kino se zatvara, dodaje, pod izlikom građevinskih radova, no kako tome vjerovati, kaže, kad se sjetimo gradonačelnikovih obećanja o izgradnji metroa, žičare na Sljeme...

– 2007. je gradonačelnik pod izlikom rekonstrukcije zatvorio Sljemensku žičaru, a 12 godina kasnije mi tamo imamo samo jednu rupu, gradonačelnika koji je položio za bagerista i pitanje je kad će se radovi nastaviti. Tako su i na Britanskom trgu postavljene skele pod isprikom obnove zgrada, no nakon pola godine stajanja tih skela, maknute se, a zgrade su ostale iste kao i prije. Ključno pitanje kad govorimo o Kinu Europa je gdje je projekt, gdje je dozvola, gdje su suglasnosti jer je to zaštićeni objekt kulture... i naravno da su građani zabrinuti s punim pravom i plaši ih činjenica da će trajno ostati bez jednog kultnog mjesta – kaže Mrak Taritaš, a Kažimir Varga iz Bandićeve stranke joj je uzvratio da je ogorčena jer nije uspjela doći na čelo Zagreba, te usput demantirao napise o tome da se tamo otvara narodnjački klub.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić upozorava da je ugostiteljski sektor u vrlo teškom stanju, tek oko 10 posto ugostitelja ima velike koristi od turizma, a ostali teško preživljavaju.

– Zbog velikih nameta zatvaraju se brojni objekti, snižena stopa od 13 posto se više od Nove godine ne primjenjuje na ugostiteljstvo pa sada Hrvatska ima jednu od najvišim stopa PDV-a u EU. U Portugalu je ona 13 posto, a u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj 10 posto. Pri vrhu smo i po stopi PDV-a na hotelski smještaj, samo 5 država ima veći PDV od nas, a ranije spomenute zemlje primjenjuju stope od 10 posto, Portugal čak 6 posto, tako se potiče razvoj turizma – kaže Bernardić.

– Ova Vlada napravila je pet velikih udara na vodeći gospodarski sektor u državi, ukinuta je snižena stopa PDV-a u ugostiteljstvu te smo sada mediteranska zemlja s najvećom stopom PDV-a u ovom sektoru, nedavno je povećana i boravišna pristojba za goste u nautičkom turizmu, u određenim slučajevima i 10 puta, povećana je boravišna pristojba za goste u smještajnim objektima 25%, donesena je Odluka o povećanju paušalnog poreza za male iznajmljivače koji može ići gore čak pet puta, posebno je još na Odluku o povećanju paušalnog poreza, taj isti paušal opterećen dodatno s prirezom, nabraja Bernardić ustvrdivši kako Vlada uskoro planira i šesti udar na taj sektor.

HDZ-ova Sunčana Glavak odgovorila mu je da očito ne prati što Vlada radi.

– S ciljem postizanja konkurentnosti bio je javni poziv za sve koji se žele javiti, posebna pozornost se stavlja na razvoj kontinentalnog turizma, otoka, tu je na raspolaganju 24 milijuna bespovratnih sredstava. Ove godine se u turizam ulaže 1 milijarda eura, turizam više nema sezonski karakter kao nekada, 350 milijuna kuna ulaže se samo u zdravstveni turizam, u posljednjih 2 godine porast investicija u turizmu je 40 posto – nabraja Glavak dodavši kako je zanimljiva strategija razvoja Imotske krajine.

Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida podsjetio je na, kako kaže, devastaciju Hrvatske pošte.

– Tamo je dekadencija počela 2012. godine imenovanjem Roberta Jukića koji je sa svojom ekipom direktora opustošio Hrvatsku poštu, a do danas nije odgovarao za ništa. Ako slušamo zviždače, navodno je u to doba akumulirao ogromnu imovinu stanove, brodove, rančeve, konje... Tko ga štiti, gdje je porezna uprava, zašto se ne ide u provjeru imovine – zanimalo je Sinčića.

HNS-ov Stjepan Čuraj upozorio da su reklame znatno glasnije od ostatka programa na televizijama i radiju.

– To je tema koju se zemlje poput Velike Britanije, SAD-a, pa čak i Italija zakonski regulirale, a kod nas nema zakona kojim bi to bilo regulirano. Razumijem oglašivače da se bore za svoj dio kolača, no mislim da taj način i pribjegavanje tako očitim nesrazmjerima u glasnoći programa nije u redu – kazao je Čuraj.

VIDEO Izbacivanje Ivana Pernara iz Sabora