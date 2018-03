Pucnjava u supermarketu u Francuskoj! Napadač dio ISIL-a?

Naoružani napadač drži nekoliko talaca u supermarketu u gradu Trebesu na jugu Francuske.

Čuli su se pucnjevi. U tijeku je policijska akcija, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova, piše RT.

Tužitelji incident smatraju terorističkim napadom! Navodno je dvoje mrtvih, ali nije potvrđeno.

Hostages taken at a supermarket after shots fired near Montpellier in southern France, French media report https://t.co/fJi12w6yYC