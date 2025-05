VIDEO Zastupnica na saslušanju objavila golu fotografiju sebe i napala bivšeg zaručnika, on negira optužbe

Zastupnica Nancy Mace podijelila je fotografiju koju je opisala kao 'goli obris' sebe, za koju tvrdi da je snimljena bez njenog pristanka. Napravila je to tijekom saslušanja pred Odborom za nadzor dok je ponavljala optužbe za seksualno zlostavljanje protiv više muškaraca, uključujući svog bivšeg zaručnika.

Četvorica muškaraca koje Mace optužuje za zločine više puta su negirali bilo kakvu krivnju. Republikanka iz Južne Karoline svoje svjedočenje uokvirila je kao dio šireg nastojanja da se založi za jaču pravnu zaštitu žrtava snimanja bez pristanka i seksualnog nedoličnog ponašanja. Ovaj izvanredan trenutak od strane trenutne članice Kongresa dogodio se tijekom saslušanja pododbora Doma za kibernetičku sigurnost, informacijsku tehnologiju i vladine inovacije, kojem Mace predsjeda, pod nazivom "Povreda povjerenja: Nadzor u privatnim prostorima."

Mace je tijekom svog izlaganja kazala kako bi učinila sve da zaštiti žene i djevojke Južne Karoline: "Želim da znate da vas podupirem." Uz fotografiju sebe, Mace je predstavila niz cenzuriranih slika žena, za koje tvrdi da su preuzete iz snimaka koje posjeduje njen bivši zaručnik iz Charlestona Patrick Bryant koji negira Maceine optužbe. Mace je također rekla da su fotografije neidentificiranih žena snimljene bez njihovog pristanka.

U izjavi za Politico Bryant je optužbe koje je Mace iznijela tijekom saslušanja nazvao "lažnima" i "skandaloznima." "Nikada nisam nikoga silovao", rekao je Bryant dodajući: "Nikada nisam skrivao kamere. Nikada nisam naudio nijednoj ženi. Ove optužbe nisu samo lažne — one su zlonamjerne i duboko osobne."

This should be more than a $500 fine. To the women who are victims, this is a lifetime.



Hold the line.

If you believe you may be a victim, please contact SLED’s lead investigator directly at: Haley Nelson, hnelson@sled.sc.gov.



