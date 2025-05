Dodik nudi Trumpu rudna bogatstva ako podupre njegov ostanak na vlasti

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u srijedu je ustvrdio kako ga se pokušava eliminirati iz politike jer je zapreka nastojanjima europskih zemalja predvođenih Njemačkom da preuzmu kontrolu nad rudnim bogatstvom BiH pa ih je ponudio Donaldu Trumpu pod uvjetom da mu omogući ostanak na vlasti. Dodik je organizirao izvanredno zasjedanje parlamenta RS kako bi ponovo govorio o svom viđenju stanja u BiH, a pritom je ustvrdio kako je u pozadini sadašnje krize u BiH "pokušaj otimačine" mineralnog bogatstva kojega provodi visoki predstavnik Christian Schmidt, nazvavši ga "agentom za nekretnine". Iznio je ponudu SAD-u odnosno administraciji Donalda Trumpa za partnerstvo, u suradnji s Mađarskom, Srbijom, Rusijom, EU i Kinom, u istraživanju nalazišta minerala, uz uvjet da zajamče prava odnosno "suverenitet Republike Srpske". "U tom smo vam slučaju (SAD-u) partneri u ovom poslu", kazao je aktualni predsjednik RS koji je pod američkim sankcijama još od 2017. godine.

Dodik je ovo mogao kazati samo pred svojim istomišljenicima jer su njegov govor u Narodnoj skupštini RS bojkotirali oporbeni zastupnici. Obraćajući se zastupnicima iz njegove vladajuće koalicije, javnosti te "prijateljima diljem svijeta od Washingtona, Moskve do Pekinga" kazao je kako Daytonski sporazum nije idealan ali je, kako tvrdi, otklonio uzroke rata i racionalni je dokument jer je definirao sustav u kojemu BiH može funkcionirati kao zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Tvrdio je i kako su u RS dosljedno poštovali Dayton dok bošnjačka strana uporno pa i danas inzistira na konceptu BiH koji je i doveo do rata. "Mi smo ti koji poštujemo Dayton i branimo mir", kazao je opisujući BiH kao "federalno-konfederalnu zajednicu" dva entiteta i tri konstitutivna naroda "Pozivam da izravne razgovore s Federacijom BiH o vraćanju na temeljne osnove Daytona. Rezultat bi mogao biti 'modelirani Dayton'", kazao je.

Ustvrdio je kako to ne znači secesiju i eskalaciju krizu, nego povratak izvornom tumačenju mirovnog sporazuma, ali je dodao kako oni koji odbijaju dijalog "guraju RS u odcjepljenje". Hvalio je Trumpa, odnosno najave da će se prestati miješati u probleme drugih država, pa je zaključio kako je Amerika danas stoga "ponovo velika". Za sve probleme koji trenutačno postoje u BiH okrivio je visokog predstavnika Schmidta kazavši kako su oni eskalirali otkako je on preuzeo dužnost 2021. Dodik tvrdi kako su Schmidtove sporadične intervencije praktično suspendirale Daytonski sporazum. Dodik pritom nije spomenuo činjenicu da je prije Schmidta 12 godina dužnost visokog predstavnika u BiH obnašao Valentin Inzko kojemu je praktično bila zabranjena svaka intervencija, a to je razdoblje obilježeno općom stagnacijom i izostankom bilo kakvih reformi. "Mi ne mislimo da je Dayton propao nego da je interpretacijama dospio do neprepoznatljivosti", kazao je Dodik u srijedu ustvrdivši kako je to realnost koju je sada nužno priznati a kao izlaz iz krize je vidi poništenje svih Schmidtovih odluka kako bi se krenulo od početka. Dodik za kojim je raspisana tjeralica, a Sud BiH mu je odredio jednomjesečni pritvor, na kraju je poručio kako ga mogu uhititi ili ubiti ali neće odustati od ovih stajališta.