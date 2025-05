VIDEO Kaos u Australiji zbog poplava: Stanovnici zarobljeni na krovovima, spašavali ih helikopterima

Obilne kiše uzrokovale su poplave duž istočne obale Australije, teško pogađajući manje gradove oko 250 kilometara sjeverno od Sydneya, gdje su stanovnici bili zarobljeni na krovovima, izvijestili su lokalni mediji u srijedu. Među najteže pogođenima bili su grad Taree u vinskoj regiji Hunter Valley i grad Wingham na Srednjoj sjevernoj obali.

Australska televizija ABC izvijestila je o "poplavama neviđenih razmjera", opisujući dramatične scene dok su helikopteri i čamci evakuirali stanovnike zarobljene na krovovima usred obilne kiše i jakih vjetrova, praćenih niskim temperaturama. Dužnosnici su rekli da je oko 1600 pripadnika hitnih službi raspoređeno kako bi pomoglo u akcijama spašavanja. Neki stanovnici proveli su noć na krovovima usred rastuće vode. Jedna žena rekla je za tv kanal 9 News da su ona i njezina obitelj bili zarobljeni oko 12 sati, okruženi brzo rastućom smeđom poplavnom vodom.

Rijeka Manning u regiji dosegla je rekordnu razinu od preko 6 metara, premašivši prethodni maksimum zabilježen 1929. godine, navodi 9 News. Vlasti su upozorile da bi rijeka mogla dodatno porasti zbog nastavka obilnih kiša. Više od 80 škola je ostalo zatvoreno, a nestanci struje pogodili su regiju. Meteorolozi predviđaju daljnje obilne kiše do petka. Zavod za meteorologiju izdao je upozorenja na "poplave opasne po život" u nekoliko područja.

🇦🇺 | Taree, NSW is facing catastrophic flooding as the Manning River exceeds its 1929 record, rising rapidly after extreme overnight rainfall.



Air rescues, road closures, and mass evacuations are underway as emergency crews work to reach stranded residents. (May 21, 2025) pic.twitter.com/22PlNdIO5W