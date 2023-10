Pucnjava u shopping centru u Bankoku: Uhićen tinejdžer (14), ubijene tri osobe

Jedan tinejdžer (14) ovog je utorka u poslijepodnevnim satima uhićen u Bankoku, glavnom gradu Tajlanda, nakon što je došlo do veće pucnjave u luksuznom shopping mallu Siam Paragon, potvrdila je policija.

BBC javlja kako je osumnjičenik zapucao iz pištolja te usmrtio tri osobe. Na društvenim mrežama objavljene su i snimke s mjesta događaja na kojima ljudi u panici bježe iz centra.

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb