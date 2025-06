FOTO 'Toliko tenkova, a ni jedan osmijeh': Trumpove slike s parade postale hit

Dok su tenkovi tutnjali, topovi grmjeli, a nebo parale borbene letjelice, Donald Trump, predsjednik SAD-a – izgledao je kao da razmišlja o tome kako bi radije bio bilo gdje drugdje osim na vlastitoj rođendanskoj vojnoj paradi. Naime, u subotu je u Washingtonu održana dugo najavljivana parada povodom 250. obljetnice američke vojske, a svečanost je slučajno tempirana upravo na Trumpov 79. rođendan. Iako je događaj trebao biti demonstracija američke sile i veličanstvenosti, društvene mreže su ubrzo preplavile fotografije Trumpovih izraza lica koji su izazvali salve smijeha.

Na slikama koje su u trenu postale viralne, predsjednik izgleda kao da je upravo shvatio koliko košta parada – između 25 i 45 milijuna dolara – i kao da mu to nije najbolje sjelo. Drugi su komentirali da izgleda kao dijete kojem je obećana torta, ali je dobio oklopno vozilo. Neki su se pitali gleda li to s dosadom jer nema balona, vatrometa ili barem svog odraza na limuzini, dok su drugi zaključili da "izraz lica govori više od 45 milijuna riječi".

It’s your birthday. It’s Saturday night. But you made one critical mistake: You threw a $45 million parade for yourself without realizing you’d be bored out of your mind https://t.co/YXcGhKu7zD — Mike Drucker (@MikeDrucker) June 14, 2025

Trump je paradu promatrao s povišene tribine, iza neprobojnog stakla, u društvu ministra obrane Petea Hegsetha i državnog tajnika Marca Rubija. Povremeno je ustajao i salutirao postrojenim vojnicima, ali kamere nisu propustile uhvatiti trenutke u kojima je djelovao odsutno, umorno ili jednostavno – kao da je na rubu da pita: "Koliko još traje ovo?"

BREAKING: Stunning new footage shows Donald Trump is barely able to stay awake at his own birthday party. This is so sad for our nation. pic.twitter.com/acyiAl0Uds — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) June 14, 2025

Parada je započela ranije od planiranog zbog prijetnje grmljavinskih oluja, no čini se da oluja komentara na društvenim mrežama tek dolazi. Kritičari su cijeli događaj prozvali "autoritarnim igrokazom", pogotovo jer se odvija u trenutku kada Trump zagovara oštre rezove u saveznom proračunu.

Clearly he's never attended a military parade before :) — Ben☘️🇺🇦 (@IrishMarine94) June 15, 2025

Jedan korisnik na X-u (bivši Twitter) napisao je: "Nisam znao da se vojska koristi za rođendanske proslave. Sljedeće godine možda naruči nosač aviona s vatrometom." Drugi su usporedili Trumpov izraz s likovima iz crtića – od Mrguda iz "Sedam patuljaka" do klasičnog "kad si na tulumu, ali želiš kući".