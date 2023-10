Psihijatar: Muškarci jednako obolijevaju od poremećaja u prehrani kao i žene

Kad je riječ o poremećajima u prehrani, najčešće se govori o djevojkama, no od istih poremećaja pate i muškarci. Opterećeni oblikom i težinom svog tijela, satima vježbaju u teretanama, stalno se osjećajući manjima nego što jesu, a žele biti jači i veći. O njima su još prije 23 godine počeli govoriti američki znanstvenici, poremećaj su nazvali mišićna dismorfija, a danas govorimo o bigoreksiji, muškom poremećaju hranjenja. No, muškarci jednako pate i od anoreksije, bulimije i ortoreksije i sve ih je više.

Naizgled normalno žive

– I prije se znalo da muškarci obolijevaju od istih poremećaja hranjenja kao i žene, a najnoviji rad govori da je to čak 35% muškaraca, što je puno. Kad sam se počeo baviti poremećajem hranjenja, govorilo se da muškarce pogađaju sedam puta rjeđe od žena, a danas se govori o jednoj trećini – kaže psihijatar dr. Hrvoje Handl, voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane H(RANA) Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Ima mršavih muškaraca koji rade i naizgled normalno žive, ali u težoj su anoreksiji.

– Oni su jako oštećeni, imaju razrijeđene kosti, odavno im ne funkcioniraju spolne žlijezde, vjerojatno im je nizak testosteron i nemaju muške spolne osobine, ali su potpuno društveno funkcionalni, rade, imaju čak i cure. I godinama žive s tim – opisuje dr. Handl. I puno muškaraca s bulimijom društveno je funkcionalno. Rade na dosta visokim menadžerskim položajima, ugledni su u svojoj branši, ali su jako opterećeni tijelom.

– Ako si menadžer i nosiš strukiranu košulju, a s godinama dobivaš na težini i gumbi na toj košulji nabreknu, to će sigurno netko primijetiti i stigmatizirati te jer su opterećeni izgledom tijela. Dovoljno je da jedan opterećeni to vidi i učinit će još trojicu takvima, da i oni kreću u opsjednutost vježbanjem, mršavljenjem. Dijete vode k jo-jo efektu a onda k nesreći. Imamo endokrinološki problem, stravu koja počinje psihički, a završi na teškim internističkim problemima – opisuje problem. Ukazuje pritom na tri glavne komponente poremećaja hranjenja o kojima uvijek ispituje pacijente: psihičko opterećenje oblikom tijela, težinom tijela i hranom te njezinim sastavom i količinom koja se uzima.

– Brojim od 1 do 10 i kad je netko u teškom poremećaju hranjenja ima bar dvije komponente iznad pet. Komuniciram u brojkama jer ljudi koji imaju poremećaj hranjenja zapravo ne znaju reći kako se osjećaju. Znaju reći dobro/loše, ali ne raspoznaju svoje osjećaje. A to zato što čovjek upadne u poremećaj hranjenja zato da pobjegne od preplavljenosti osjećajima – objašnjava dr. Handl. Do preplavljenosti osjećajima često dolazi u pubertetu, bilo zbog disfunkcionalne obitelji ili neadekvatnih odnosa unutar nje, a dječak postaje neadekvatan u razumijevanju svojih osjećaja. Ako u jednom trenutku zaključi da ima problem s tijelom, npr. da je debeo ili uskih ramena, fokusiranje na taj problem fantastično prikrije sve ostale probleme. Onda si odredi prehranu i počne grozničavo vježbati, a kako je sugestibilan, u teretani ili na internetu pronalazi savjete koji ga vode ka body buildingu i steroidima.

Roditelji osnivaju udrugu

– Problem raste toliko da zanemaruje društveni i obiteljski život i sve je podređeno opsesivnom jedenju određene hrane i vježbanju. Takav je dečko zreo da postane bigoreksičan ili da uđe u ortoreksiju, opterećenost zdravom hranom – govori dr. Handl. Zbog svega je organizirao 1. međunarodni kongres o poremećajima prehrane kod muškaraca koji počinje danas. Na Kongresu će sudjelovati i roditelji te osnovati Udrugu roditelja osoba s poremećajem hranjenja, s ciljem poboljšanja uvjeta njihova liječenja.

