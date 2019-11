Prvi Velered Franje Tuđmana posmrtno će dobiti Franjo Kuharić

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u prosincu bi trebala dodijeliti prvi Velered Franje Tuđmana s lentom i Danicom, a kako doznajemo na Pantovčaku, njime će posmrtno odlikovati kardinala Franju Kuharića. To visoko odlikovanje predsjednica će dodijeliti na temelju zakonskih dopuna koje je Ministarstvo uprave u javnu raspravu uputilo u utorak. Uspije li se cijela procedura obaviti u planiranim kratkim rokovima, predsjednica će Velered dodijeliti 10. prosinca, na 20. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika, u jeku izborne kampanje za još jedan mandat na Pantovčaku.

Iznimno kratka procedura

Zakon se i mijenja na inicijativu predsjednice, koja je to predlagala još u svibnju, a prvotna je ideja bila da se to odlikovanje dodjeljuje u povodu obljetnice Tuđmanova rođenja (14. svibnja). “Velered Predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom dodjeljuje se svake godine o obljetnici njegove smrti, hrvatskim državljanima kao izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje državljanskog jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvorstva i duhovnih vrjednota hrvatskog naroda”, obrazlaže Ministarstvo uprave u predloženom tekstu, čije je donošenje predviđeno u hitnoj saborskoj proceduri.

U obrazloženju se ističe kako je 20. obljetnica Tuđmanove smrti “prigoda da Republika Hrvatska ustanovi visoko odlikovanje, kojim će se utemeljitelj demokratske, suverene i neovisne hrvatske države i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske u Domovinskom ratu uvrstiti u red najviših hrvatskih državnih poglavara te će se na taj način trajno izraziti zahvalnost hrvatskog naroda i hrvatskih državljana njegovim povijesnim zaslugama”.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

S obzirom na to da je dodjela odlikovanja predviđena već za dva mjeseca, rokovi za donošenje zakona u Saboru i stupanje na snagu zakona iznimno su kratki jer je kasnije nužno provesti i proceduru predlaganja odlikovanja i samog odlikovanja zaslužnih. To je vjerojatno i razlog skraćene javne rasprave o nacrtu zakona, tijekom koje će se “odraditi” i rasprava o procjeni učinaka propisa, koja obično ide prije same rasprave o zakonskom tekstu. No ovaj će se put i o jednom i o drugom dokumentu raspravljati u isto vrijeme, a rasprava je otvorena samo pet dana, do 10. studenoga.

Odlikovanje najvišeg reda

Tko bi mogao dobiti prvi Velered Franje Tuđmana jučer nisu znali ni u Generalskom zboru, iz kojeg je ta inicijativa potekla, no na našu informaciju da je riječ o kardinalu Kuhariću, predsjednik Zbora Pavao Miljavac reagirao je izuzetno pozitivno.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

– Ako će to doista ići tako, prvi Velered Franje Tuđmana dobit će jedan od najzaslužnijih, čovjek koji je uvijek imao prave riječi, koji je narod držao na okupu i davao mu nadu u najtežim vremenima – komentirao je Miljavac. Istaknuo je da je kardinala Kuharića imao čast i osobno upoznati, kada je na bojištu posjetio branitelje iz njegove 137. brigade.

Miljavac je zadovoljan i što se, 20 godina nakon njegove smrti, ustanovljava državno odlikovanje najvišeg reda koje će nositi ime prvog hrvatskog predsjednika, “čovjeka čija je mudrost i odvažnost dovela do stvaranja samostalne Hrvatske”.

Velered Franje Tuđmana peto je odlikovanje u nizu veleredova, koji nose imena kralja Tomislava, kraljice Jelene, kralja Petra Krešimira IV. i Dmitra Zvonimira