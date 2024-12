Prvi put od početka invazije: Lavrov stigao u jednu zemlju EU unatoč sankcijama

Sergej Lavrov doputovao je u srijedu na Maltu na sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), izvijestila je državna novinska agencija TASS, obilježavajući prvi posjet ruskog ministra vanjskih poslova nekoj državi članici EU-a od početka rata u Ukrajini. Lavrov je sletio u glavni grad Malte Vallettu kako bi prisustvovao dvodnevnom sastanku ministara vanjskih poslova OESS-a, izvijestio je TASS.

Videosnimka dolaska pokazala je kako je ministar vanjskih poslova doputovao avionom ruske vlade, iako je ruskim zrakoplovima inače zabranjen ulazak u zračni prostor EU-a. Glasnogovornici ruskog ministarstva vanjskih poslova Mariji Zaharovoj nije dopušteno da ga prati na putu jer joj je Malta ukinula vizu.

🛬 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Valletta (Malta) to take part in the 31st OSCE Ministerial Council. pic.twitter.com/klxgP2mWx8