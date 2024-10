Prognostičari DHMZ-a o uraganu koji će pogoditi dio Europe: Utjecat će i na vrijeme u Hrvatskoj

Nakon što nas je danas i jučer grijalo sunce i mogli smo uživati u ugodnom jesenskom vremenu, u popodnevnim satima stiže pogoršanje vremena koje će prvo pogoditi sjeverni Jadran. Na riječkom području moguće su danas bujične poplave jer će pasti od 40 do 80 milimetara kiše po metru četvornom, a isto čeka i gospićku regiju. Sutra se pak očekuje velika količina kiše u kninskoj regiji za koju je izdano narančasto upozorenje, no padat će i u ostatku Hrvatske, ali ne toliko obilno.

Kako su nam rekli dežurni prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nastavku tjedna bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na Jadranu i predjelima uz njega pljuskovi praćeni grmljavinom u noći na srijedu, na sjevernom Jadranu već potkraj utorka te u drugom dijelu četvrtka i u noći na petak. Pljuskovi će mjestimice biti obilniji. Izdana su narančasta upozorenja za obilnu kišu i grmljavinsko nevrijeme za regije Rijeka, Gospić, Split, Knin i Dubrovnik.

Te dane obilježit će južina, u unutrašnjosti većinom umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorskim predjelima i na najvišim vrhovima na udare i olujan, a na Jadranu jugo, u utorak i četvrtak mjestimice moguće i olujno. Za vikend stabilnije uz pad temperature koja će biti bliža prosjeku, u unutrašnjosti dnevna uglavnom od 16 do 21, a na Jadranu 19 i 24 °C. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, a na Jadranu okreće na slabu do umjerenu, podno Velebita i jaku buru.

Meteorologe DHMZ-a pitali smo i o uraganu Kirk koji s Atlantskog oceana stiže u Europu te će pogoditi nekoliko zemalja.

– Nije nimalo neobično da uragani preko Atlantskog oceana dosegnu obale Europe. Pritom oni stižu kao ono što mi zovemo ciklone i zamjetno su slabijeg intenziteta nego što su bili na zapadnim obalama Atlantskog oceana. U ovoj situaciji uragan Kirk stiže do obale Europe kao duboka ciklona i prouzročit će vremenske neprilike uglavnom u dijelu zapadne Europe. Utjecaj na vrijeme u Hrvatskoj će, naravno postojati, ali indirektan jer putanja ciklone neće biti preko naše zemlje ni preko našeg susjedstva – kazali su nam iz DHMZ-a.

