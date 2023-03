Procurili povjerljivi podaci: PlayStation 6 izlazi 2027.?

Iako su od predstavljanja PlayStationa 5 prošle već dvije godine, u mnogim zemljama i dalje je vrlo teško doći do vlastitog primjerka – što zbog nestašice čipova, što zbog ogromne navale igrača koji žele unaprijediti svoje konzole. I dok se mnogi i dalje nadaju novoj “petici”, ovoga tjedna procurila je informacija da Sony već planira PlayStation 6, koji bi trebao izaći oko 2027. godine.

Podsjetimo, razvoj PlayStationa 4 krenuo je 2008. godine, a konzola je premijerno predstavljena pet godina kasnije. Razvoj “petice” započeo je 2015. godine s premijerom u 2020., a već 2021. Sony je objavio oglase za niz poslova koji su izgledali kao da su povezani s razvojem šeste generacije omiljenog uređaja.

U međuvremenu je procurio i ugovor između Sony PlayStationa i Activisiona koji definira mogućnost igranja omiljene pucačine Call of Duty do 2027. godine, nakon čega bi, čini se, Sony trebao izbaciti novu generaciju konzola. Dosadašnje projekcije govorile su o potencijalnom objavljivanju PlayStationa 6 negdje između 2026. i 2028. godine, a kraj 2027. sada se čini najizglednijim. To bi im omogućilo i zahvaćanje božićne šoping-groznice koja je pomogla lansirati i aktualnu verziju uređaja.

Geekovi diljem svijeta sada se natječu u predviđanjima potencijalnih novih mogućnosti i dizajnerskih rješenja za PlayStation 6 – opći je konsenzus da Sony mora pronaći način da smanji kućište konzole koja iz godine u godinu raste umjesto da se smanjuje, a očekuju se i napredniji haptički odgovori i dodatno unaprijeđeni VR set, iako treću generaciju Sonyjeva VR-a još nitko nije ni službeno ni neslužbeno najavio. Može se pretpostaviti i da će iduća generacija u potpunosti odbaciti optičke jedinice, uz eventualnu ponudu eksternog čitača diskova, kakav se sada, ako je suditi prema neslužbenim informacijama koje kolaju internetom, priprema i za PlayStation 5. Kako god bilo, predstoji nam skoro pet godina nagađanja i poigravanja različitim konceptima – PlayStation 5 promijenio je način na koji se igramo. Može li Sony iznova pomaknuti granice?

>> VIDEO Avion poletio za Kopenhagen, pa se neočekivano vratio. Croatia Airlines objasnila što se dogodilo