'Pročitat ću pismo za Božić': Gradonačelnik njemačkog grada ne želi primiti izbjeglice iz Ukrajine

Gradonačelnik bavarskog grada zabranio je izbjeglicama iz Ukrajine da dođu u grad na čijem je on čelu, navodeći kako u gradskim vrtićima i školama, kao i smještajima, za njih nema kapaciteta. Cijela drama digla se u Bad Griesbachu, gradiću od oko 8.500 stanovnika kod granice s Austrijom, a gradonačelnik je čak došao i u sukob s dijelom gradskih vlasti zbog situacije koja je nastala.

Naime, u pitanju je bilo 35 ukrajinskih izbjeglica koji bi prihvat trebali dobiti u Bad Griesbachu, no Fundke tvrdi kako za njih mjesta nema, prenosi Telegraph. Ubrzo se javio i Okružni ured Passaua, koji nadzire migracije, i poslao Fundkeu pismo u kojem mu se naređuje da Ukrajincima dopusti da se registriraju u njegovom gradu.

- Pročitat ću to za Božić - odgovorio im je na to gradonačelnik, a nije stano ni na tome: vlastima je poručio kako ga mogu i suspendirati ako treba, no da grad jednostavno za njih kapaciteta nema, jer su svoj cilj prema izbjeglicama već ispunili. Okružni ured sada pokušava zaobići gradonačelnika pa se nadaju da će dolazak Ukrajinaca prihvatiti njegov zamjenik.

- Žao mi je što se ovo sve odigrava na račun onih koji su pogođeni - objasnio je Raimund Kneidinger, upravitelj okruga Passau, misleći na izbjeglice. Inače, pitanje ukrajinskih izbjeglica postalo je goruće pitanje u Njemačkoj u posljednje vrijeme, a već su se i veći gradovi u regiji, poput Münchena, žalili da imaju previše izbjeglica i da im zbog toga sada nedostaje kapaciteta u školama i centrima za smještaj.

POVEZANI ČLANCI:

Ključna tema izbjeglice su bile i u Brandenburgu, gdje su prošlog mjeseca održani izbori za pokrajinski parlament. Naime, građani sve više imaju problema s dobivanjem liječničkih pregleda i dobivanjem mjesta u školama zbog rata u Ukrajini, a neki desničari sada pozivaju vlasti da vrate sve izbjeglice koje ne pronađu posao. Njih je, inače, u Njemačkoj ukupno 1,1 milijuna, dok je u Poljsku stiglo milijun izbjeglica iz Ukrajine.

>> FOTO Ovi ljudi branit će Ukrajinu od najžešćih ruskih napada. Pogledajte kako izgleda njihova priprema za rat