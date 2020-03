Pročelnik za obrazovanje: 'Priča o sapunu u školama nametnuta je zbog politikanstva'

Ivica Lovrić, pročelnik za obrazovanje Grada Zagreba gostovao je na Večernji TV-u u raspravi o higijenskom standardu u školama te poručio - škole i vrtići nemaju nikakave nedostatke sapuna niti ručnika.

Mnogi roditelji požalili su se na higijenski standard u školama. Nema ni sapuna ni papirnatih ručnika. Je li taj problem riješen?

Taj problem za 190 osnovnih i srednjih škola i 60 gradskih vrtića, mi nismo riješavali sada, taj problem je za nas davno riješen. Ova situacija s koronavirusom nas je jedino nagnala, da su možda neku drugu vrstu sapuna - antibakterijski, odnosno kvalitetniji, kupovali po školama, ali odgovorno tvrdim da već dugi niz godina u zagrebačkim školama i dječjim vrtićima ne postoji problem higijenskog pribora. Ovo što je nametnutno kao tema zadnjih sedam osam dana je u politikanske svrhe. Trenutno se u školama i vrtićima održavaju roditeljski sastanci i roditeljima se prezentira stvarno stanje. A stvarno stanje je izuzetno dobro.

Vi dakle garantirate da nema problema s higijenskim potrepštinama niti u jednoj zagrebačkoj školi?

Imate škole koje rade u jednoj smjeni, ako dođete u 16 sati kad spremačice još nisu odradile pripremu za sutrašnji dan, možda ćete naići da trenutno nema toalet papira. Međutim, odgovorno tvrdim, sve zagrebačke škole i svi zagrebački vrtići ozbiljno skrbe o tome i nema potrebe da se uključuju roditelji.

Koliko grad Zagreb troši za nabavu higijenskih potrepština?

Energenti i sitni potrošni materijal među njima i higijenske potrepštine financiraju se iz decentraliziranih sredstava. To su ona sredstva koja svake godine Vlada doznačuje za svaku kalendarsku godinu i odlučuje koliko će pripasti kojem osnivaču, odnosno kojoj školi. I sad ima zanimljiv detalj - u 2019. godini decentralizirana sredstva za sve zagrebačke osnovne i srednje škole iznosila su 211 milijuna kuna. Međutim 2010. godine ta sredstva za Grad Zagreb su bila 40 milijuna kuna viša nego sada i iznosila su oko 250 milijuna kuna. Znači ta sredstva su negdje za 20 posto smanjena u prošloj godini u odnosu na 2010. a iz toga se plaćaju i energenti i kupuje se i sapun..Zato se tu postavlja vrlo interesantno pitanje za resornu ministricu zašto se smanjuju decentralizirana sredstava, a s druge strane znamo da su i energenti i materijal ipak skuplji nego što su bili 2010. godine. Grad Zagreb taj nedostatak riješava tako da iz proračunskih sredstava nadoknađuje razliku. Prošle godine smo to nadoknadili s dodatnih 40 milijuna kuna. Kad se sve zajedno skupi za sapune, ručnike, dezinfekcijska sredstva kao i nabava sredstava za čišćenje u Gradu Zagrebu, godišnje potroši se oko 250 milijuna kuna.

Osim higijenskih potrepština problem i s toplom vodom u školama - primjer je Hoteljersko-turistička škola kao i Osnovna škola Miroslava Krleže koja gotovo 200 godina nema tople vode?

Kada je u pitanju pedagoški standard i kad su u pitanju sanitarni uvjeti onda nije propisanoda u svim prostorima škole moraju imati toplu vodu. Nama su inspekcije Ministarstva zdravstva redovito u školama i vrtićima i ne zahtjeva se topla voda. Međutim ono što je standard zagrebačkih škola je da mi u jednom dijelu zgrada, prije svega su to blagavaonice imamo toplu vodu. Činjenica jest da u starijim objektima kao što je Osnovna škola Miroslav Krleža, mi nemamo u svim prostorima toplu vodu, međutim to nije zakonska obveza. Riješavamo to sustavno što znači da u blagavaonicama, svlačionicama za tjelesni imamo tople vode. Riješavamo taj problem!

Ministarica je nadavno kazala da ako se nađemo u sitaciji da zbog korona virus moramo zatvoriti škole imat ćemo e-nastavu. Je li grad Zagreba spreman za takav oblik nastave?

Mislim da je to neprovedivo u našim uvjetima. Zato što mi u mnogim djelovima hrvatske nemamo čak ni internetsku pokrivenost i reći ću vam samo jedna primjer iz jedne zagrebačke osnovne škole, a to je u svim školama tako - škola je dobila 198 tableta u siječnju, ali su uz to dobili 130 SIM kartica. Do danas preostali dio kartica nisu dobili.. I tako vam to po prilici izgleda. Ta je škola dobila 198 tableta a u školi je 800 učenika - ni ovo dobiveno nije kompletno, a što je s ovima koji još nisu dobili ni tablete

