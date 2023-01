Dramatične scene u Brazilu: Pristaše bivšeg predsjednika upale u Kongres

Pristaše brazilskog krajnje desnog bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara upale su u Kongres u glavnom gradu. Dramatične scene dogodile su se tjedan dana nakon inauguracije Luiza Inácia Lule da Silve. Pristaše Bolsonara, koji odbijaju prihvatiti da je izgubio izbore, probili su barijere i ušli u zgradu u Braziliji.

Policija je upotrijebila suzavac, ali nije uspjela odbiti prosvjednike, od kojih su neki razbili prozore. Nije jasno jesu li još uvijek u zgradi, piše BBC.

🇧🇷 In #Brazil, pro-#Bolsonaro protesters invaded the congress and terrace of ministries in #Brasilia 🔥 pic.twitter.com/vecCWODUHC