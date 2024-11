Pristala na izlazak s Arapinom i ostala u šoku: 'Pogledajte njegove uvjete za brak'

Ispovijest Ruskinje, koja je podijelila svoje šokantno iskustvo s Arapinom kojeg je upoznala putem interneta, izazvala je brojne reakcije, posebice zbog njegovih kontroverznih stavova o braku i ženama. Naime, nakon što su se nekoliko mjeseci dopisivali, Ruskinja je posjetila svog poznanika u Guangzhou, gdje je doživjela seriju neočekivanih i nelagodnih situacija.

Kako je ispričala na Dzen.ru, putovanje je započelo obećanjem ugodne večeri, kada je Arapin pozvao i njenu prijateljicu na večeru, tvrdeći da živi u velikom stanu i ima uspješan biznis u gradu. No ubrzo je postalo jasno da stvari nisu onakve kakve su se činile. Po dolasku u njegov stan, njih dvije bile su zgrožene neredima i nečistoćom. Cijeli prostor bio je prepun opušaka cigareta, a dim je bio neizdrživ.

Međutim, najviše ih je šokirao razgovor za večerom, kada je Arapin iznio svoje mišljenje o poligamiji. "Žena treba voljeti svog muža više od svega na svijetu. Ako je mužu potrebna još jedna žena da bude sretan, hoće li žena koja ga voli to odbiti ili prihvatiti volju svog supruga i toplo dočekati drugu ženu? Nemojte misliti da je žena nesretna. Ako nekog voliš, ne možeš biti nesretan jer je tvoja voljena osoba sretna. Prema Kuranu, muškarac svaku svoju ženu mora podjednako voljeti. Ako jednoj ženi daješ poklon, moraš i drugoj i tako je na kraju sve pošteno prema ženama", izjavio je, objašnjavajući da bi žena trebala biti sretna ako njezin muž nađe drugu ženu, kako bi ostvario svoju sreću.

Nakon tog razgovora, Ruskinja i njezina prijateljica odlučile su otići bez riječi, no stvar je postala još bizarnija sljedeći dan. Arapin je bio ljut, jer je već planirao zajednički život u troje. Kasnije, tijekom obroka, pokušao je manipulirati situacijom, a Ruskinja je primijetila da je svojoj prijateljici poklonio jeftin privjesak koji je tvrdio da potiče iz njegove obitelji. Uslijedile su još bizarnije situacije, uključujući njegove uporne pokušaje da saznaju osobne podatke o prijateljici.

Na kraju, Ruskinja je zaključila kako njezino iskustvo potvrđuje njezino uvjerenje da je život s Arapima, ako se ne dijeli ista vjera i stavovi o poligamiji, gotovo nemoguć. "Pokušavam ne osuđivati ljude na temelju nacionalnosti ili vjere, no osobno iskustvo me uvjerava da to nije put za sreću", zaključila je.

